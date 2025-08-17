【中京記念】52kg軽量マピュースが抜け出す…重賞初制覇

8月17日、中京競馬場で行われた7R・中京記念（G3・3歳上オープン・芝1600m）は、横山武史騎乗の5番人気、マピュース（牝3・美浦・和田勇介）が勝利した。クビ差の2着に7番人気のシンフォーエバー（牡4・栗東・森秀行）、3着に10番人気のジューンオレンジ（牝5・栗東・長谷川浩大）が入った。勝ちタイムは1:32.3（良）。

1番人気で川田将雅騎乗、エルトンバローズ（牡5・栗東・杉山晴紀）は8着、2番人気で坂井瑠星騎乗、エコロヴァルツ（牡4・栗東・牧浦充徳）は4着敗退。

【新馬/中京3R】矢作厩舎のコントレイル産駒が新馬V…スウィッチインラヴが人気に応える

マインドユアビスケッツ産駒

横山武史騎乗の5番人気マピュースが、嬉しい重賞初制覇を飾った。ゴール前では逃げ粘るシンフォーエバーとの激しい追い比べとなったが、軽量52キロを味方に最後までしっかりと脚を伸ばし、ゴール寸前で差し切った。2着にはシンフォーエバーが粘り込み、、3歳馬同士のワンツー。

マピュース 7戦3勝

（牝3・美浦・和田勇介）

父：マインドユアビスケッツ

母：フィルムフランセ

母父：シンボリクリスエス

馬主：吉本雄二

生産者：社台ファーム

【全着順】

1着 マピュース 横山武史

2着 シンフォーエバー 松若風馬

3着 ジューンオレンジ 吉村誠之助

4着 エコロヴァルツ 坂井瑠星

5着 キープカルム 松山弘平

6着 トランキリテ 小沢大仁

7着 ウォーターリヒト 菅原明良

8着 エルトンバローズ 川田将雅

9着 ブルーミンデザイン 団野大成

10着 セブンマジシャン A.バデル

11着 メイショウシンタケ 高杉吏麒

12着 コレペティトール 井上敏樹