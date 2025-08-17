フリーアナウンサーの滝川クリステルが15日放送されたニッポン放送「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」に出演。夫の小泉進次郎農相と夫婦喧嘩を「したい」と告白する一幕があった。

ユーミンから小泉氏のことを聞かれると、滝川は「（夫は）想像を絶する忙しさなんだなーって。ちょっと普通のタフネスじゃ無理だと思うぐらいの」「毎日、ほんと頑張ってるのでみんなもうちょっとお手柔らかにしてください」などと話し、農相として大忙しの夫を気遣った。

そして「本当に“いいお父さん”なんですよ。で、怒らないので。仕事でも怒らなくて有名らしくて。で、家でも怒らないので。“よくそんなに耐えられるね”って思うくらいです。穏やかなんですよね」と小泉氏の性格を語った。

ユーミンが「あんまり怒らなすぎて（滝川が）“もっとあんた、言いなさいよ！”って（言いたくなる）とかそういうの、ある？」と聞くと、滝川は「そうです、あります！“（夫から）言わないと分からない”っていうのもしょっちゅう言ってます。なんか会話したくて。会話してこそ“夫婦のきずな“と私は大事だと思ってるので…」と語った。

ユーミンが「喧嘩とかしてこそ…、ね」と言うと、滝川は「うん、（夫婦喧嘩などを）したいんですよ。でも（小泉氏は）しないでぐっとひいちゃう人なんで。“そこをもうちょっと感情出そう”…っていうのはだんだん変わってきてくれてはいます」と述べた。

ユーミンは「そういう“変化”が外にも出るのを楽しみにしてます」と応じていた。