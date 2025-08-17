◇ナ・リーグ ドジャース6―0パドレス（2025年8月16日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、本拠での同率首位のパドレスとの首位攻防3連戦の第2戦に「1番・DH」で先発出場。1安打2四球2得点の活躍でパドレスに2連勝し、11日以来5日ぶりの単独首位に立った。

試合後、ロハスは自身のインスタグラムを更新。大谷や山本由伸、佐々木朗希らも参加したナインの集合写真を載せ「チームじゃない。我々は青いファミリーだ。シリーズ勝ち越し」とチームの団結力をにじませる投稿を行った。

ドジャースは4連敗で5連勝中だったパドレスとの首位攻防3連戦を迎えたが、これで2連勝と復調。デーブ・ロバーツ監督は試合後「もちろん勝利は気持ちがいい。今夜はぐっすり眠れそうだね」と満足げに話した。

パドレスとは22日（同23日）からは敵地で再び3連戦を行う。前回6月16〜19日の対戦は8死球が飛び交い大谷も2度も“報復”とみられる死球を受けた。遺恨渦巻く因縁の対決。今カードは今季を占う重要な局面を迎えている。