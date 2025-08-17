お笑いカルテットぼる塾のきりやはるか（30）が16日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。あんり（30）田辺智加（41）とともに出演し、他のメンバーに相談せず整形をしたことを明かした。

超自由人だったというはるかを、幼なじみだったあんりは「子どもの頃から思ったことは全部言っちゃう。あんまり人の気持ちとかは考えないというか…」と明かした。

そして中学時代のあんりと、はるかの写真が出されると、MCの加藤浩次（56）が「眉毛ないじゃん！」と驚いた。するとはるかは「この時、眉毛あるっていうか…濃すぎるのがイヤだったんですよ」と明かし、あんりが「思春期で眉毛が気持ち悪いって言って、手入れしたのが全剃りになっちゃって」と説明した。

さらに、あんりが「それこそ、これから頑張っていこうって時に急に整形したりとか」と明かすと、はるかは「二重にしました。埋没と…、目上切開と」と説明した。

そして加藤が「それはメンバーにも相談もせず？」と聞くと、はるかは「してないです」と答え、あんりが「写真が送られてきました。『整形しました』っていう」と明かした。

そして加藤から「どうなりたいの？将来的には」と聞かれたはるかは「美容雑誌とか出たいです」と答えた。加藤が「美のカリスマになりたいのな」、島崎和歌子（52）が「もう出れるでしょ」と言うと、はるかは「お願いしまーす」と、カメラに向かい手を振り、ほっぺたに指を当て、笑顔を見せた。