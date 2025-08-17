【毛穴ケア新提案】スキーミーの温感ジェル洗顔でつるん肌へ

20～40代女性の多くが抱える毛穴の黒ずみや詰まり。そんな悩みに、クラシエの「skimme（スキーミー）」から、週1～2回の集中ケアで毛穴汚れをやさしくオフする温感ジェル洗顔が新登場します。じんわり広がる温もりと炭・クレイの吸着力で、角栓をほぐしながらすっきり除去。混合肌の毛穴悩みループに寄り添い、つるんと明るい素肌へ導きます。

毛穴悩みに寄り添う温感×炭×クレイの力

「スキーミー ヒートブースト ポアクリア ジェル洗顔」は、独自の角栓除去アプローチシステムを採用。

温感ブースト処方と角栓軟化成分イソペンチルジオールが角栓を柔らかくし、炭とクレイ（カオリン・ベントナイト）が余分な皮脂を吸着。

肌に密着するジェルが摩擦を抑え、毛穴汚れをスムーズにオフします。まるで岩盤スチーム後のような、すっきり感としっとり感を両立します。

混合肌特有の“毛穴悩みループ”を解消へ

混合肌は皮脂を取りすぎると乾燥を招き、かえって皮脂分泌が増加。その結果、Tゾーンの毛穴詰まりや広がりが起きやすくなります。

本商品は美容保湿成分「生ビタミンC（アスコルビン酸）」や「グルタチオン」を配合し、うるおいを守りながら洗浄。

8種の天然香料による「リラックスピュアアロマの香り」がバスタイムを優雅に彩ります。7つの無添加処方で肌へのやさしさも叶えます。

商品概要と使い方

スキーミー ヒートブースト ポアクリア ジェル洗顔



価格：1,760円（税込）

容量：40g

発売日：2025年9月30日（火）全国発売／8月下旬より先行販売

販売場所：@cosme TOKYO／全国のPLAZA／ロフト（一部店舗除く）／全国バラエティショップ／通販

使用方法：洗顔後、顔の水分を拭き取り、適量（直径2cm程度）を毛穴汚れが気になる部分へ。くるくるとなじませた後、しっかり洗い流します。朝夜どちらも使用可、週1～2回が目安です。

温感ケアで毛穴レスな素肌をめざして

頑固な角栓や皮脂詰まりをやさしく取り除き、うるおいを守るスキーミーの温感ジェル洗顔。

炭とクレイの吸着力、保湿成分、天然アロマの香りが、週1～2回のケアを特別なひとときに変えてくれます。

毛穴汚れをため込まない習慣で、メイク映えするなめらかな素肌へ。毛穴レスな未来は、温感ケアからはじまります。