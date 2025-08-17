お笑いカルテットぼる塾の田辺智加（41）が16日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。きりやはるか（30）あんり（30）とともに出演し、NSC（吉本総合芸能学院）時代に年下の同期から言われたことを明かした。

あんりはぼる塾結成で、ひと回り下の幼なじみのあんりと、きりやはるかの中に違和感なく入れたのは、29歳の時にギャルになり、ひと回り下の子たちと遊んでいた経験が生かされたと明かした。

そして29歳でNSCに入ったという田辺は「その時代、『ババア、ババア』言われて…腹立った」と打ち明けた。

同期としてゆりやんレトリィバァ、ガンバレルーヤ、おばたのお兄さん、ひょっこりはん、レインボーらの名前を上げると、MCの加藤浩次（56）が「誰が一番『ババア』って言ったんだよ？その中で」と聞いた。 すると「いや、もう辞めてった人が言うんでしょ、そういうのは。今、出てきてる人は『ババア』って言わなかった」と明かした。あんりが「だから売れた？」と聞くと、「そう、売れた！」と、答えた。そして加藤が「ババアの呪いだな」と言い、一同大笑いをした。