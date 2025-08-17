好き＆行ってみたい「滋賀県の森林浴スポット」ランキング！ 2位「マキノ高原メタセコイア並木」を抑えた1位は？【2025年調査】
近畿地方の各府県には、豊かな自然と四季折々の美しさを楽しめる森林浴スポットが点在しています。観光名所としても人気の高い場所から、地元の人に愛される穴場まで、多彩な魅力を誇る上位スポットを県別に発表します。
All About ニュース編集部では、8月12〜14日の期間、全国10〜60代の男女222人を対象に、「森林浴スポット（近畿地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「滋賀県の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。
All About ニュース編集部では、8月12〜14日の期間、全国10〜60代の男女222人を対象に、「森林浴スポット（近畿地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「滋賀県の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。
2位：マキノ高原メタセコイア並木／44票マキノ高原のメタセコイア並木は、約500本のメタセコイアが2.4kmにわたり美しく並ぶ絶景ロード。四季ごとに姿を変える木々は、新緑や紅葉の時期に特に人気で、サイクリングやドライブにも最適です。爽やかな風を感じながら歩く森林浴は格別です。
1位：比叡山（奥比叡ドライブウェイ周辺森林）／65票世界遺産・延暦寺を擁する比叡山は、滋賀と京都の県境にそびえる霊峰。奥比叡ドライブウェイ沿いには豊かな森林が広がり、四季折々の自然美が楽しめます。夏は涼やかな空気が心地よく、秋の紅葉は圧巻。歴史と自然が融合した森林浴スポットとして高い人気を誇ります。
