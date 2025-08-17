¡Ö¾®3¤Î»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×90Ç¯Âåà¥Þ¥É¥ó¥Êá¤Ç°ìÀ¤É÷óÓà¸µÁÄ¥Á¥ã¥¤¥É¥ëá41ºÐ¤Î»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¡Ö¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¤è¤Ê¤¡(¶ì¾Ð)¡×¡Öº£¤âÀÎ¤â»ä¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¹♡¡×
¡ÖÌÚÍË¤Î²øÃÌ¡×ºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡90Ç¯Âå¤Ëà¥Þ¥É¥ó¥ÊáÌò¤Ç°ìÀ¤É÷óÓ¤·¤¿à¸µÁÄ¥Á¥ã¥¤¥É¥ëá¤¬41ºÐ¤Ë¡½¡£²û¤«¤·¤ÎºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¡Ä¤Ê¤ó¤È¡ØÌÚÍË¤Î²øÃÌ•²ø´ñ¶æ³ÚÉô¡Ù¤Ö¤ê!!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤ÎÌîÂ¼Í¤¹á¡£¥É¥é¥Þ¡ÖÌÚÍË¤Î²øÃÌ¥·¥ê¡¼¥º¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢1995~97Ç¯)¤Î´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿Â¼¾åÀµÅµ¤ÎÎÙ¤Ç¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÀõÁð¥é¥¹¥Ü¥¹¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×(Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë¾®³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¤ò»ý¤ÄÍÌî°¦Ìò¤Ç½Ð±é¡£Â¼¾å¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î°áÁõ¹ç¤ï¤»¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿»þ¡¢¡ØÌòÊÁ¤È°ì½ï¤Ç¡¢º£¡¡¾®3¤Î»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ù´ÆÆÄ¡¢»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±ó¤¤ÌÜ¤ò¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë¡ØÇ¯·î¤ò´¶¤¸¤¿¤Ê¡Ä¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÇ¯·î¤ò·Ð¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÌîÂ¼Í¤¹á????¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ß¤«¤±¤¿µ¤¤¹¤ë¡×¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤éÌîÂ¼Í¤¹á¤Á¤ã¤ó¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤óÌò¤«¡Ä ¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¤è¤Ê¤¡(¶ì¾Ð)¡×¡Öº£41ºÐ¤Ê¤Î¤«¡×¡Öº£¤âÀÎ¤âÌîÂ¼Í¤¹á¤µ¤ó¤Ï»ä¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¹♡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3ºÐ¤«¤é»ÒÌò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿ÌîÂ¼¤Ï¡ÖÌÚÍË¤Î²øÃÌ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦º°Ìî¥¨¥ê¥«¤ò¹¥±é¤¹¤ë¤Ê¤Éà¸µÁÄ¥Á¥ã¥¤¥É¥ëá¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Âç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿2004Ç¯¤ËÅÅ·â°úÂà¤·¡¢07Ç¯¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤Þ¤Ç³Ø¶È¤ËÀìÇ°¤·¤¿¡£¤Þ¤¿11Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢2»ù¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ê¤É¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£