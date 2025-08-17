◆明治安田J1リーグ第26節 鹿島1―1福岡（16日、茨城・メルカリスタジアム）

右脚の違和感で戦列を離れていたJ1アビスパ福岡の見木友哉が約3カ月ぶりにリーグ戦に復帰。敵地で前節首位の鹿島相手にリードした後半に途中出場も、勝ちきれなかったことに悔しさをにじませた。

1―0の後半35分に名古新太郎に代わりピッチに入ると、鋭い動きも見せるなど復調ぶりを示した。ところが自身が出場した後に同点に追いつかれたこともあり「自分が出た時は1―0で勝ってましたし、クローザーとしての役割を全うできなかったというか、追いつかれてしまったので。非常に責任は感じています」と話した。

それでも現地に駆けつけたサポーターの声援を背に懸命なプレーを披露。「3カ月ぶりぐらいだったので、簡単じゃないのはわかっていた。カウンターに行ったり戻ったり、きつい展開でもあったが、できた部分もある」と手応えを感じた。一方でスルーパスが自身の感覚よりも弱くカットされたシーンもあり、今後の調整で万全に仕上げていく。

今季から東京Vより加入。攻撃の中心を担ってチーム最多タイの4得点をマークしている。ところが5月10日の横浜FC戦で右脚の違和感を訴えて途中交代。同21日のYBCルヴァン・カップ富山戦に途中出場も再び離脱していた。自身が不在の中でもチームは踏ん張りリーグ10位と上位を伺える位置につける。

10日前には延長での激闘ながらも主導権は握られた中で敗れたメルカリスタジアムでの鹿島との一戦。リターンマッチは悔しいドローになった一方、見違える戦いを示したのも事実だ。「そこまで守り一辺倒には終盤もなっていなかった。カウンターを決めるチャンスもあった。失点シーンは一瞬の隙というか、本当にもったいないといえば、もったいない失点だった。そういうところがまだ出てしまうのは自分たちの甘さだと思うし、逆に言えば、なくせば全然自分たちはもっともっと上にいける。残り12試合、勝ち点を積んでいけたら」と決意を込めた。ルヴァン・カップも天皇杯も敗退した福岡にとって、残る目標はリーグ戦での6位以内。目指す進撃は、頼れる見木がピッチ上でけん引する。（山田孝人）