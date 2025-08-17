鮮やかなゴラッソを叩き込んだ久保。(C)Getty Images

　ゴラッソへの賛辞が鳴りやまない。

　現地８月16日に開催されたラ・リーガの開幕節で、久保建英を擁するレアル・ソシエダがバレンシアとアウェーで対戦し、１−１のドローに終わった。

　４−３−３の右ウイングで先発出場した久保は０−１で迎えた60分、ペナルティエリアの外でブライス・メンデスからパスを受けると、巧みなターンから左足を一振り。強烈なショットで、ネットを揺らしてみせた。

　スペインの大手紙『AS』は「クボがソシエダを救った」とそのパフォーマンスを称賛した。
 
　「バレンシアはクボを止められなかった。ブライスからクボへパスが渡り、クボはカットインしてシュートを放ち、（GKの）アギレサバラを驚かせた」

　守護神にはノーチャンス。見事な一撃だった

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】久保の今季初ゴールは圧巻のゴラッソ！

 