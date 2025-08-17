「GKを驚かせる」「ソシエダを救った」久保建英の驚愕ゴラッソをスペイン大手紙が称賛！「バレンシアはクボを止められなかった」
ゴラッソへの賛辞が鳴りやまない。
現地８月16日に開催されたラ・リーガの開幕節で、久保建英を擁するレアル・ソシエダがバレンシアとアウェーで対戦し、１−１のドローに終わった。
４−３−３の右ウイングで先発出場した久保は０−１で迎えた60分、ペナルティエリアの外でブライス・メンデスからパスを受けると、巧みなターンから左足を一振り。強烈なショットで、ネットを揺らしてみせた。
スペインの大手紙『AS』は「クボがソシエダを救った」とそのパフォーマンスを称賛した。
「バレンシアはクボを止められなかった。ブライスからクボへパスが渡り、クボはカットインしてシュートを放ち、（GKの）アギレサバラを驚かせた」
守護神にはノーチャンス。見事な一撃だった
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保の今季初ゴールは圧巻のゴラッソ！
現地８月16日に開催されたラ・リーガの開幕節で、久保建英を擁するレアル・ソシエダがバレンシアとアウェーで対戦し、１−１のドローに終わった。
４−３−３の右ウイングで先発出場した久保は０−１で迎えた60分、ペナルティエリアの外でブライス・メンデスからパスを受けると、巧みなターンから左足を一振り。強烈なショットで、ネットを揺らしてみせた。
スペインの大手紙『AS』は「クボがソシエダを救った」とそのパフォーマンスを称賛した。
「バレンシアはクボを止められなかった。ブライスからクボへパスが渡り、クボはカットインしてシュートを放ち、（GKの）アギレサバラを驚かせた」
守護神にはノーチャンス。見事な一撃だった
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保の今季初ゴールは圧巻のゴラッソ！