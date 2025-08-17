歌手の倖田來未さんが自身のインスタグラムを更新し、「神宮外苑花火大会2025！！6年ぶりに立たせていただきました！！」と書き出し、8月16日に出演した「神宮外苑花火大会2025」の様子を報告しました。

【写真を見る】【 倖田來未 】 ヒット曲「キューティハニー」に乗せて花火打ち上げ 「神宮外苑花火大会」 44回の歴史で初の試みに「知らなかったー！！笑笑」 赤チェックのミニスカで熱唱報告

倖田さんは、ウエストが強調された黒のレザートップスに赤いチェックのミニスカート、さらにダメージ加工の網タイツという個性的でスタイリッシュな衣装を身にまとい、ステージで歌い踊る姿を捉えた写真を多数投稿しました。その表情や動きからは、ライブの熱気や会場の盛り上がりが伝わってきます。

「キューティーハニーに乗せて、花火打ち上げ開始させていただけるとゆうことで！！めちゃくちゃ、重大役！！と緊張していたのですが、それはそのはず。なんと、44年で、初めて歌に乗せて花火が打ち上がりだすのゆうことで！知らなかったー！！笑笑」とコメントし、自身の役割の大きさと、その歴史的な瞬間に立ち会えた喜びを率直に語っています。

これに対し、ファンからは「初めて生で見ましたけど最高でした！」「倖田來未の盛り上がりは格別」「くぅちゃんなんでこんな美しいのー」「ハニーフラッシュで花火ばこーんはめちゃくちゃ鳥肌」など、倖田さんのライブパフォーマンスと花火の演出に感動の声が多く寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】