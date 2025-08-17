全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・要町のブルーパブ『CYCAD BREWING（サイカドブルーイング）』です。ブルーパブとは、ビールの醸造所（ブルワリー）とパブが一体になった飲食店のことです。お店の中でビールを仕込み、その場で提供するため、できたての新鮮なクラフトビールが味わえるのが最大の特徴です。

日々新しい味に出合える美味の発信基地

人が集まって何かが生まれる場はいつだってワクワクする。この店もそうだ。業界でも知られるレジェンドブルワーらビールを愛する有志3人が立ち上げたブルーパブ。

昨年からBBQ料理『PHAT Q』も仲間に加わり、自家醸造ビール×テキサス式BBQのおいしい化学反応が起こっている！

BBQセットA（ブリスケット、スペアリブ、ソーセージ）5200円、リギダPint1300円

表面がこんがり焼けたブリスケットとスペアリブはメイラード反応による褐色でカリッと香ばしく旨みが濃厚。牛肉のソーセージも自家製。取材時のリギダはシングルホップのIPA

月4回仕込むビール造りのテーマは「スムース＆クリーン」だ。それはなめらかで雑味のない飲み口のこと。ホップの香りと苦味を効かせたIPAを軸に日々変わる常時9種ほどを用意しており、醸造タンクを眺めながら飲めばもうご機嫌。

薪火の特注スモーカーで焼いた牛肩バラ肉「ブリスケット」など本場の味と楽しめば気分はさらに最高潮。文句の付けようもない相性に杯が進んで仕方ない。

『CYCAD BREWING（サイカドブルーイング）』（左）『PHAT Q』代表 浅賀俊介さん （右）マネージャー 植松康佑さん

『PHAT Q』代表：浅賀俊介さん、マネージャー：植松康佑さん「サイカド＝ソテツの多様性と嗜好性をビールと重ねました」





［店名］『CYCAD BREWING（サイカドブルーイング）』

［住所］東京都豊島区西池袋4-19-14西池袋マート

［電話］03-6873-2143

［営業時間］12時〜15時、16時〜23時（22時LO）、土・日・祝：12時〜23時（22時LO）

［休日］無休

［交通］地下鉄副都心線ほか要町駅6番出口から徒歩5分

※画像ギャラリーでは、おつまみの“コールスロー”や“ベイクドビーンズ”の画像がご覧いただけます。

撮影／大西陽、取材／肥田木奈々

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年6月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

