◆第７３回中京記念・Ｇ３（８月１７日、中京競馬場・芝１６００メートル、良）

サマーマイルシリーズ第３戦で、今年から別定戦となった重賞は１２頭で争われ、５番人気のマピュース（牝３歳、美浦・和田勇介厩舎、父マインドユアビスケッツ）が、逃げた７番人気のシンフォーエバー（松若風馬騎手）を、ゴール前で差し切って首差で重賞初制覇を飾った。勝ちタイムの１分３２秒３は１８年のグレーターロンドンに並ぶレースレコードタイ。

デビュー以来全て芝マイルを使われ、今年はクイーンＣ２着、桜花賞４着、ＮＨＫマイルＣ７着。今回３か月半ぶりのレースで初タイトルをつかんだ。３歳牝馬のＶは同レース初めて。今回が初コンビの横山武史騎手は京王杯ＳＣ（トウシンマカオ）に続く、今年重賞３勝目。

２着はシンフォーエバー、３着は１０番人気のジューンオレンジ（吉村誠之助騎手）が入り、３連複は９万６３０円、３連単は３６万７６９０円と好配当となった。

横山武史騎手（マピュース＝１着）「スタートはあまり得意ではないと聞いていたのですが、（これまで乗っていた）田辺さんからいろいろと教えてくれたので、どんな競馬でもできると自信を持って位置を取りに行きました。伸びてくれ、という強い気持ちでしたが、馬が良く応えてくれました。以前からすごくいい馬だと思っていたので、鞍上を任せていただいてうれしかったですし、結果を出せて良かったです。２番手を取りにいった分、エンジンのかかりが鈍く感じましたが、かかってからはいい脚を使ってくれました。ギリギリ間に合うと思ったし、頑張ってくれました。暑熱対策で人馬も大変ですが、（５２キロに）減量もあったんですけど、来た甲斐がありました。馬と関係者に感謝したいです。良くも悪くもまだ若いので、もっと成長してくれたらと思います」

和田勇介調教師「ＮＨＫマイルＣのあと、別定で５２キロで出られるここがいいかなと。紫苑Ｓも考えたんですが、紫苑Ｓは（開幕週で）馬場がいいので、使った馬場の方がポジションが取れると思いました。体はたくましくなりました。気持ちの面で成長してくれたら。今後はオーナーと相談します」