日本を代表する漫画専門古書店にして、コレクターズショップの「まんだらけ」が、9月1日〜7日にかけて大々的な「京都アニメーション（以下、京アニ）」作品の書籍やグッズを中心としたオークションを開催する。8月1日に発売されたオークションのカタログ「まんだらけZENBU」は、貴重な商品がずらりと紹介され、圧巻である。

そんなオークションを開催するまんだらけで、経理本部長を務めるのが川代浩志氏である。川代氏は京アニ作品の熱狂的なファンとして知られるだけでなく、休日となればアニメの聖地巡礼のために全国を飛び回っているという。川代氏に聖地巡礼、特に京アニ作品の聖地の魅力について話を聞いた。【取材・文＝山内貴範】（全2回のうち第2回）

地元の人から話を聞くのが好き

――川代さんがアニメの聖地巡礼を行う理由はなんでしょうか。

川代：やはり、アニメの舞台になった場所を見てみたいという、純粋な気持ちが強いためですね。そして、私はどこかに行くたびに、観光協会や地元のお店の人からいろいろ話を聞くのが好きなのです。アニメの関係者がどう取材にお見えになって、どんなロケーションを気に入ったのかといった、そんな裏話を聞くのが楽しいですね。

――現地でしか知り得ない情報も多いですよね。

川代：個人的に思い出深いのは、聖地巡礼がブームになり始めた頃に制作された、千葉県鴨川市が舞台の「輪廻のラグランジェ」です。放映時にはかなりネットで叩かれました。確かに、「鴨川ロリータ」のように、各話のタイトルになんでも“鴨川”と入れるのはちょっとどうかなと思いましたが（笑）、作品の内容は悪くないし、ロボットのデザインも変形の様子も秀逸で、面白いと思って見ていました。

放送終了後、10年以上経っても巡礼する人はいる

――川代さんのなかで評価は高かったのですね。

川代：面白いアニメだったので、何はともあれ実際に鴨川に行ってみようと思い立ち、現地の人たちに話を聞いてみました。すると、「こんなに騒ぎになっている理由がわからない」という人が多かった。一方で、「どういった形でも街が取り上げられて、人が多数来てくれるのはありがたい」と話される方もいました。

放送から10年経ち、アニメの資料が鴨川市に寄贈されました。僕は仕事で行けなかったのですが、その資料の整理をファンの間でやろうという取り組みがありました。そして、周年ごとに現地で展示会を行っています。ところが、この作品が語られる際はどうしても炎上の話題ばかりで、熱心なファンが存在することや、作品が町に根付いていることはほとんど報道されないのです。

少し前に、久しぶりに鴨川を歩いて回りました。町を歩いていると、お互い顔見知りのファン同士で会うこともできました。放送が終わってからも作品を愛している人はいますし、そんな人たちは今も鴨川を訪れているのです。地元でこの作品が継承されていくといいですし、純粋に内容が面白いので、もっと注目されてもいいアニメだと思います。

個人的には、放送中にアンチが多い作品の方が、長い目で見れば残るのかもしれない、と思っています。どんなに周りに叩かれようとも、「そんなにひどい作品じゃないよ」「私はそれでもこの作品が好きだ」という人たちからは、一種の結束力を感じます。聖地巡りをしていると、そういった熱心なファンに会うことができるのも魅力ですね。

京アニ作品の聖地巡礼

――聖地巡礼をブームにしたのは、京アニが制作した「らき☆すた」です。

川代：私は数々のアニメを見て、聖地巡礼をしてきましたが、京アニさんとP.A.WORKSさんの2社が突出して、舞台を正確かつ精密に描いていると思います。もちろん他社も素晴らしいのですが、自分としてはこの2社は抜きんでていると感じますね。

私が聖地巡礼にどっぷりハマったきっかけは、京アニさんの「響け！ユーフォニアム」です。京都府宇治市などの風景が情緒豊かに描かれているのですが、京アニさんの凄さを感じました。ワンカットだったのですが、電信柱の変圧器が映る瞬間がありました。まさかこれと同じものはないだろうと実物を探してみたら、本当にあったのです。

道行く人からは、常に電信柱を見上げている変な奴と思われたと思いますが、配線などの様子を見て、絶対これで間違いないと確信しました。正確性に驚いたし、何気ないカットでもしっかりロケハンして丁寧に描いている京アニってスゴイ、本当にこだわっているなあと思いました。感激しましたよ。

「響け！ユーフォニアム」の黄前久美子ちゃんのマンションを探していた時は、マンション前の交差点は間違いなくここだけれど建物がないなと思っていたら、後からマンションだけは合成だということがわかりました。いろいろなことがありますが、現地で推理しながら、歩き回るのは楽しいんです。

――川代さんは現地を歩いて回っているのですか。

川代：はい。基本的に徒歩ですね。レンタサイクルで回れる聖地も多いですが、走っている途中に見逃したくないので、徒歩が一番いいんですよ。私はアニメの画像をプリントした紙を大量に持ちながら歩いています。現地に行けば、このアングルから撮っているんだなあと、関係者のこだわりを実感できるのです。

聖地巡礼をしている方のSNSを参考にすることもありますが、情報が出ていない場合もあります。そんなときは、とにかく現地を歩いて回ります。夏場は汗だくになりますが、丁寧に探していけばモデルになった場所が見つかることは多いですし、自力で発見したときの喜びは格別ですね。

大洗でゴミ袋を買った理由

――川代さんは自宅に、聖地で購入した大量のグッズをお持ちだそうですね。

川代：作品に関わるグッズが欲しいだけでなく、「地元にお金を落とす」と言うと失礼かもしれませんが、“地元ならではの何か”を買いたいのです。「ガールズ＆パンツァー」は、放送中に聖地の茨城県大洗に行きました。現地に行ってわかったのは、茨城ではまだアニメが放送されていなかったため、町の方が作品をご存じではなく、グッズもほぼなかったのです。

せっかく来たので、“大洗”と大きく書かれた“町指定のゴミ袋”を雑貨屋さんで買いました。とにかく、大洗という文字が大きく出ているのが魅力でした。雑貨屋さんからは「大洗に住んでいる人じゃないのにどうして」と言われましたが、よくよく話を聞いてみると、私と同じ発想したファンがいて、その方もゴミ袋を買い求めていったそうです（笑）。

ちなみに、大洗駅からアクアワールド茨城県大洗水族館まで、数キロを歩いたんですよ。本当に遠かったし、「歩く人は俺だけだよな」と思っていました。すると、その後の話で、私が歩いた場所がアニメに登場したんですよ。放送途中に行ってよかったと思いましたし、大洗という町が凄く好きになってしまい、その後も何度も通いました。

――川代さんの熱量を感じます。

川代：その後、作品の人気がどんどん出て、聖地巡礼を行う人も増えました。特に、作品とコラボした「あんこう祭り」が開催されたあたりから急激に大洗を訪れる人が増え、最高潮の時は、町民をはるかに上回る人が訪れたようです。「あんこう祭り」の開催中にも行きましたが、道を歩けないほどでした。

でも、何度も現地に行っている人が有利なのは、裏道を知り尽くしているので、早く移動できるのです。特権のようなものですね。僕は歩くのが好きですし、何度も通っていると同じ道ばかり歩いているのは面白くないので、地元の方の迷惑にならないよう、道を変えて歩いています。土地勘がついてくると、聖地がますます魅力的に感じられるんですよ。

「響け！ユーフォニアム」の聖地・宇治がおすすめ

――川代さんがこれまで訪れた聖地のなかで、おすすめはありますか。

川代：やはり、「響け！ユーフォニアム」の京都・宇治がおすすめです。見落としている背景もあると思うのでこれからも聖地巡礼する予定ですし、新作の映画も制作が決まったので、そちらにも期待しています。新しい聖地が生まれるかもしれませんからね。

宇治には「久美子ベンチ」や「宇治川水管橋」など、様々な聖地がありますが、ぜひ訪れていただきたいのは「大吉山」の展望台です。作品の重要なシーンにたびたび登場する、“聖地のなかの聖地”でしょう。黄前久美子と高坂麗奈の関係性を象徴する場所でもあり、2人が思いを共有し合う場面にも登場します。

展望台までは山道を歩いて上ります。夏場は上りがきついんですが、展望台から望む宇治の街並みは絶景です。何かのきっかけに宇治に行ったら、ついつい上っちゃうほど。これまで、ゆうに30回くらいは行っているかもしれません。

――30回も！

川代：「まんだらけ」には京都店があるのですが、開店が12時なので、朝の時間を有効に使えば聖地巡礼できるのです。私は聖地には夜行バスで行くのですが、それは朝から動き出せるからです。午前中、宇治の黄檗に行けば、加藤葉月ちゃんが好きなパン屋さん「中路ベーカリー」で焼きたてのパンを味わえますし、大吉山に上っても昼には店に着いてしまいます。

ちなみに、私は聖地には一人で行くことがほとんどです。というのも、1分1秒刻みで動いていますし、いつも旅程を詰め込みすぎてしまうため、他の人を付き合わせるのは申し訳ないんですよ。

聖地に移住する人が増えている

――「響け！ユーフォニアム」の宇治、「ラブライブ！サンシャイン!!」の静岡県沼津市などには移住する人も増えているそうです。

川代：石川県金沢市などが舞台の「花咲くいろは」の聖地になった温泉宿に泊まったとき、部屋に仲居さんとして入ってきた20歳そこそこの男の子と話をしました。「この宿がアニメの舞台になったのを知ってる？」と聞いたら、「アニメを見て就職したんです」と言われたのです。えーっ、とびっくりしました。

その後、おかみさんにも聞いたら「あの子はアニメがきっかけで入ったんですよ」と。実際、アニメが縁で仲居になった人が増えているそうで、他の宿にも、住み込みだったり、金沢に住居を構えて働いたりしている人がいるそうです。アニメのキャラの仕事を実体験として追い、職業としてもリスペクトしているのは凄いなあと思いました。

「響け！ユーフォニアム」の聖地になった宇治でも、作品が好きで移住して来たという喫茶店のスタッフを2人ほど知っています。また、同じく京アニの「たまこまーけっと」の聖地になった出町桝形商店街にも、作品をきっかけに現地の喫茶店に就職したという方がいました。

聖地に移住されたみなさんと話すとよくわかるのですが、聖地に住んで、自分自身の好きという気持ちを伝えたいのだと感じます。私が話しかけたら、倍以上の話が返ってきましたからね（笑）。作品も聖地も“好きすぎる”アニメファンが入り込むことで、町が盛り上がっていると感じました。こういった出会いは現地に行かないと体験できないことですし、聖地巡礼の最大の魅力だと思っています。

