お笑いコンビ「パックンマックン」のパックンことパトリック・ハーラン（54）が16日に更新された「Netflix Japan」のYouTubeチャンネルに出演し、映画「火垂るの墓」の感想をつづった。

同サイトで英語版の音声ガイドを務めたパックン。「今日は最初から最後まで（収録を）やらせていただいて。“これ聞いた方がいいかもね”と思ったんです。視覚障害を持ってらっしゃる方もそうなんですけど、単純に出てることの描写だけじゃなくて。実はここに象徴的な意味がある動作とか、そういう情報も台本に入っていて“なるほど”と思いましたね」と語った。

そこで「『火垂るの墓』を最初に観たときの感想は?」と聞かれると「たぶん30年前ですね。第二次世界大戦という設定なんで、僕は敵国の人間。今よりも、日本に来たての頃はアメリカ人っぽい感じだったと思うんですよ。それでもアメリカが責められている映画でもないんですね。普遍的な反戦的な意義が強い映画であって、すぐに共感できた」と答える。

また「音声ガイドはどう使ってほしい?」という質問には「初めて『火垂るの墓』を楽しめる方が、これで結構増えるんじゃないかなと思います。そもそも『火垂るの墓』を知ってほしいし、楽しんでほしい。日本の文化として大事にしてほしいなと思うんです」とメッセージを伝えていた。