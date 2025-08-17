ÉÔÀ¤½Ð¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¸Î¡¦³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹âÉ¾²Á¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½FW¤ÎÌ¾Á°¤È²þÁ±ÅÀ
¡¡10Æü¤Ë81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÆüËÜ¤¬À¸¤ó¤ÀÀ¤³¦¶þ»Ø¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡×³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤Î¹ðÊÌ¼°¤¬13Æü¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Ä¤¼¤ò½Ò¤Ù¤¿¥á¥¥·¥³¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥ÈÃç´Ö¤ÎGK²£»³¸¬»°»á¡Ê82¡Ë¤¬¡¢Æü¤´¤í¤«¤é¡Ö¡Êº£¤ÎÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¡ËÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¥ª¥ì¤òÄ¶¤¨¤ë¥ä¥Ä¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤À¡×¤È³øËÜ¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¼«¿È¤òÄÉ¤¤È´¤¯¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î½Ð¸½¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼µ¼Ô¤¬¡Ö³øËÜ¤µ¤ó¤«¤é¡ØÁáÂç¤Î¸åÇÚ¤ÇÆüËÜÂåÉ½FW¤Î±°°æ¡ÊÇî¹Ô=72¡Ë¤Ï°ïºà¤À¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁáÂç¤«¤éÆüÎ©¤ËÆþ¤Ã¤¿±°°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¥ê¡¼¥°¤Ç1980Ç¯¡¢82Ç¯¤È2ÅÙ¤ÎÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤â¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¡£³øËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤â¶¯¿Ù¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥·¥å¡¼¥È¤¬¥º¥É¥ó¤È¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ë¤Î¤ò¸«¤ÆÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡Ù¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡Øµ¤»ý¤Á¤¬Í¥¤·²á¤®¤¿¡£FW¸þ¤¤ÎÀ³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È»ÄÇ°¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê³øËÜ¤µ¤ó¤¬¡¢¸½ÌòÂåÉ½FW¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢º£µ¨¥ª¥é¥ó¥À1Éô¤Î³«ËëÀï¡Ê9Æü¡Ë¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿FW¾åÅÄåºÀ¤¡Ê26¡Ë¡£¼¯Åç¤«¤é¥Ù¥ë¥®¡¼¤ò·Ð¤Æ23Ç¯²Æ¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾Ìç¥Õ¥¡¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤º¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¡ÖÈ×ÀÐ¤Î¥¨¡¼¥¹FW¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ë¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÀ¤³¦Áê¼ê¤ËÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡Ö³øËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¾åÅÄ¤ÎÂ®¤¯¤Æ½Å¤¿¤¤¥·¥å¡¼¥È¤Î°ÒÎÏ¤Ï¶áÇ¯¤ÎFW¤ÎÃæ¤ÇÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Î°ÒÎÏ¤âÀ¨¤¤¤·¡¢¿ÈÄ¹182Â¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ¶í¤Ç¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤â½¨°ï¡Ù¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£23Ç¯3·î¤Î¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Àï¤ò°ì½ï¤Ë´ÑÀï¤·¤¿»þ¡¢Ä¹¿ÈDF¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤ÆÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¶¯Îõ¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡Ø¡Ê¼«Ê¬¤Ë¡Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦Áê¼ê¤ËÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È´ò¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµ¼Ô¡Ë
¡¡¤¬¡¢¾åÅÄ¤¬¡Ö³øËÜÆóÀ¤¡×¤ò½±Ì¾¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢²þÁ±¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡£°ìÎ®¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢³øËÜ¤µ¤ó¼«¿È¤¬µó¤²¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥ª¥ì¤µ¤Þ¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡¼¡¼¤È¤¤¤¦¥¨¥´¥¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤¬¡¢¾åÅÄ¤Ë¤Ï´õÇö¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡13Æü¤Î¹ðÊÌ¼°¤Ë»²Îó¤·¤¿³øËÜ¤µ¤ó¤ÎÁáÂç»þÂå¤Î3³ØÇ¯¾å¤Ç¥á¥¥·¥³¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢FW¾¾ËÜ°éÉ×¤µ¤ó¡Ê83¡Ë¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäßÍ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¬¥Þ¡Ê³øËÜ¤µ¤ó¤Î°¦¾Î¡Ë¤¬¡¢¤¢¤ë¹ñºÝ»î¹ç¤Î»î¹çÃæ¡¢ÁáÂçOB¤ÇÂåÉ½¼ç¾¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿MFÈ¬½Å³ßÌÐÀ¸¤µ¤ó¡Ê11Ç¯¤Ë78ºÐ¤Ç»àµî¡Ë¤Ë¡Ø¤ª¤¤¤Ã¡ª¡¡¥¬¥Þ¡ª¡¡¡ÊÁ°Àþ¤«¤é¡ËÌá¤Ã¤Æ¼éÈ÷¡¢¤»¤ó¤«¤¤¡ª¡Ù¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥¬¥Þ¤Ï¡ØÀèÇÚ¡¢¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ì¤Ð¤¨¤¨¤ó¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢ÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿ÂçÀèÇÚ¤Ë¸ýÅú¤¨¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æµö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¡ã¥³¥¤¥Ä¤Ï¥â¥Î¤¬¥±¥¿°ã¤¤¡£¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤âÀ¸¿è¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡ä¤È°Õ¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¾åÅÄ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò³øËÜ¤µ¤ó¤âË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£