日本テレビ系チャリティー番組『24時間テレビ48 ｰ愛は地球を救う-』（30日・31日放送）でチャリティーマラソンランナーを務めるSUPER EIGHTの横山裕さん（44）。その走る理由や決意を伝える事前番組『「上田と女が吠える夜」24 時間テレビ特別編！ ランナー横山裕はなぜ走るのか？』（関東ローカル）が17日午後4時から放送されます。

48回目の放送を迎える『24時間テレビ』。今年のランナーを、横山さんが務めることが7月31日に発表されました。横山さんは今回、困難を抱える子どもたちの現状を少しでも多くの方に知ってもらうため、そして、支援が必要な子どもたちのため、走ることを決意しました。

横山さん自身も子どもの頃、経済的な不安の中で生きていたといいます。自身のこれまでを振り返り、重い病にかかったシングルマザーの母と、幼い2人の弟たちを支えるため「きれいごとに聞こえるかもしれないけど、“どうにかせな”って、がむしゃらだった」と語りました。24時間テレビを前に、17日に放送される特別番組では、いま改めて“横山裕の走る理由”を伝えます。

今年の24時間テレビチャリティーマラソンは、ランナー・横山さんの思いを受け、目的別募金『マラソン子ども支援募金』を開設します。『マラソン子ども支援募金』は、24時間テレビ公式ホームページや、24時間テレビでランナーが走っている間に画面に表示されるQRコードから募金に参加することができ、その寄付金は全額、支援を必要とする子どもたちのために役立てられます。