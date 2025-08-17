プロ入り後初優勝を飾ったダニーロ・ガリナーリがイタリア代表で“最後の挑戦”

8月12日。今シーズンからプエルトリコのプロバスケットボールリーグでプレーするダニーロ・ガリナーリが、Vaqueros de Bayamon（ヴァケロス・デ・ベヤモン）の優勝に大きく貢献し、ファイナルMVPを受賞した。

ファイナルを4勝1敗で制した同クラブで、ガリナーリは第5戦で24得点6リバウンド4アシストの大暴れ。今月8日に37歳を迎えたフォワードは、クラブ史上17度目のタイトルへと導いた。

2008年のドラフト1巡目6位でニューヨーク・ニックスから指名されたガリナーリは、イタリア出身の208センチ105キロのフォワード。NBA在籍16シーズン（実働14シーズン）で、レギュラーシーズン通算777試合へ出場し、平均14.9得点4.7リバウンド1.9アシストを残すも、優勝を経験できずにいたため、プロ入り後初のタイトル獲得となった。

ジャベール・マギー、クリス・デュアルテ、レナルド・バークマンといった元NBA選手たちとともに優勝を手にしたガリナーリは、今後イタリア代表の一員として今月27日から開幕する「FIBAユーロバスケット2025」へ出場する。

現地メディア『Gazzetta dello Sport』とのインタビューで、ガリナーリは「僕には代表チームでメダルを獲得することが欠けている。もし勝ち獲ることができたらすごくうれしい。僕は17か18で代表チームのキャリアを始動させたんだ。それ以来、8度も夏に代表チーム入りできずにいた」と回想。

そして、今夏のユーロバスケットがイタリア代表チームの一員で臨む“最後の挑戦”と話していた。

「もし夏の間もずっとプレーできていたらどうなっていたのかと、考えることがよくある。いつだって激しい競争が展開されているから、どんなことだって起こり得るんだ」

「プレッシャーをかけたくはないけど、僕はこのチームは強いと信じている。だから期待してしまうんだ。楽しみにしているよ。というのも、今大会が代表チームでプレーする最後になるから、さらなるモチベーションになっているんだ」

37歳の大ベテランが所属するイタリアは、グループCで開催国のキプロス共和国、ジョージア、スペイン、ギリシャ、ボスニア・ヘルツェゴヴィナと競い合う。

タフなグループではあるものの、ガリナーリが“ラストダンス”でどんなパフォーマンスを見せてくれるのか、楽しみに待ちたいところだ。