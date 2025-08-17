モンベルの「瞬発系保冷剤」で、冷やし忘れた缶ビールを数分でキンキンにする
これからの季節、機会が多くなってくるBBQやキャンプ。自然の中で飲む冷えたビールは格別ですよね。
しかし、購入した飲み物をクーラーボックスに入れても買い出しから飲むまでの時間が短いと十分に冷えきらないことも……。
急速に冷やすことができる保冷剤
そんな問題を解決してくれたのが、「フレックス フリーザーパック」。
一緒に入れたものを素早く冷やしてくれる瞬発系保冷剤です。
使い方はとってもシンプル。
あらかじめ冷凍庫でしっかり冷やしておき、使いたいときにクーラーボックスへ入れるだけ。
一般的な保冷剤の表面温度が0度前後なのに対し、こちらは−18〜−10度あたりの超低温をキープ。一緒に入れた飲食物をすばやく冷やすことが可能なんです。
試しに、常温で保管していた「ノンアルコールビール」で実験してみたところ約15分で冷蔵庫で長時間冷やしたのと同じぐらいキンキンに！
諸条件によって差はあると思いますが、輪ゴムなどを使ってこのように巻き付けておけば、かなり短時間で冷やすことができますよ。
デッドスペースを有効活用
凍った状態で形状を変えることができるのも大きな特徴。
折り曲げたり、丸めたりすることで、クーラーボックスのデッドスペースを有効活用することができます。
フレキシブルに折り曲げることができるので、円柱形のクーラーボックスなどの保冷剤としても最適でした。
用途に合わせて使い分け
「フレックス フリーザーパック」は冷凍庫の温度に近いので、凍ったままの状態をキープしたいアイスクリームや鮮度が気になる肉や魚などを冷やすのにもぴったり。
わが家ではアウトドアだけでなく、大型スーパーでまとめ買いするときにも重宝しています。
同じくモンベルから、姉妹品として「フレックス コールドパック」という0度前後を長時間キープしてくれる保冷剤も販売中。
冷蔵庫と近い温度なので、凍らせたくない野菜や果物などの保冷にはこちらがオススメですよ。
