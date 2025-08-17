¡Úµð¿Í¡Û´Ý²Â¹À¡¡ÄËº¨¼ººö¸å¤Îà±øÌ¾ÊÖ¾åÃÆá¤â¡Ö¤Þ¤À¼è¤êÊÖ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡µð¿Í¡¦´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±£·Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££³ÅÀ¤òÄÉ¤¦£µ²ó¤Ë¤Ïàµð¿Í¥¥é¡¼á¤Îºå¿À¡¦ºÍÌÚ¤«¤éº£µ¨½éÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ë£´¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ý¤Ï£³ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£µ²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢µð¿Í¤È¹¥ÁêÀ¤ÎÁê¼êÀèÈ¯¡¦ºÍÌÚ¤¬Åê¤¸¤¿£µµåÌÜ¡¢£±£´£¹¥¥í¤Î¹â¤áÄ¾µå¤ò¶¯¿¶¡£ÂÇµå¤Ï£ÇÅÞ¤¬ÂÔ¤Ä±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ£¸¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ë¤È¡¢¥Ê¥¤¥ó¤«¤é¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Îà´Ý¥Ý¡¼¥ºá¤Ç½ËÊ¡¤µ¤ì¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢´Ý¤Ï£°¡½£°¤Ç·Þ¤¨¤¿£´²ó¤Î¼éÈ÷¤ÇÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é¼«¿È¤Î¼ººö¤¬Íí¤ß£²ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥½¥í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢à±øÌ¾ÊÖ¾åá¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¥¨¥é¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¼è¤êÊÖ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¼è¤êÊÖ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¸å¤âÉ¬»à¤³¤¤¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£