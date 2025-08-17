【U18日清食品トップリーグ2025】千葉経済大学附属「スピードと運動量で挑む2年ぶりの舞台」

U18世代の育成・強化の充実を目的に2022年から開催されている「U18日清食品トップリーグ」。今年度は8月23日から11月16日までの期間に開催され、女子はインターハイを4年ぶりに制した桜花学園高校（愛知県）や大会2連覇中の京都精華学園高校（京都府）をはじめ、全国トップレベルの強豪が集結する。大会のスタートを前に出場チームにアンケートを実施し、その回答をもとに大会への意気込みや目標などを紹介する。

◆スピードと運動量で勝負





千葉経済大学附属高校（千葉県）は2年ぶり2回目の出場。池端直樹ヘッドコーチは「選手たちが努力し、出場権を得られたことを誇りに思います。負けたら終わりではない環境だからこそ、思い切りの良いプレーを求めたい」と語る。身長は低いが、運動量とスピードで勝負。坂田萌は得点源、淺野愛桜は司令塔として成長を期待されている。







キャプテンの淺野愛桜は「1年生のときに経験した大会に再び出場できるのがうれしい」と笑顔を見せ、「身長の低さを逆手にとってブレイクやハードディフェンスで魅せる試合をしたい」と意気込みを語った。「前回以上の結果を狙いたい」と明確な目標を掲げる。

【U18日清食品トップリーグ過去の成績】



2024年：不出場



2023年：7位（1勝6敗）



2022年：不出場