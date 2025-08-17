アグネス・チャン、70歳に新刊発売 変わらぬ美しさに会場騒然！「50年前の服も着られると思います」
歌手でタレントのアグネス・チャンが16日、都内で行われた著書「70歳、ひなげしはなぜ枯れない - 心も体もしなやかでいるための45のヒント -」新刊発表会に出席し、若さを保つ秘訣を語った。
【写真】8月20日に70歳を迎えるアグネス・チャン
本書は、いつまでも若々しく、好奇心旺盛なアグネス流・暮らし方の45のコツを綴り、70歳・アグネス・チャンの「枯れない」秘密に迫る一冊。
出版の理由についてアグネスは「編集者さんから『70歳でも比較的に元気で、見た目もそんなに悪くないということで、本を作りませんか』というお話がきたんです」と明かすと「とても光栄なお話。元気に見える、若く見えるというのは、やはり嬉しいなと。自分から見れば年相応に見えると思っているのですが“70歳の割には”という風に言われたので、それはすごく光栄で嬉しかったです」と笑顔を見せていた。
タイトルの「ひなげしはなぜ枯れない」という言葉についてアグネスは「ご存じないかもしれませんが、私のデビュー曲は『ひなげしの花』なんですよ」と語ると、いつまでも若々しくいられる秘訣について「いくつかあるかなと思っているのですが、1つはやはり気持ち。気持ちはすごく大事だと思います。もう1つは、やはり体です」と切り出すと「自分の身体にあった食べ物をしっかり食べる。五色五味を実践して五臓を守っているんです」と述べていた。
そんな日々の食生活と気持ちを瑞々しく保つことで若々しく生きることができるというアグネスは「私が大好きな言葉に『毎日が誕生日』というのがあるんです。乳がんになってから、生きていることがすごく恵みなので、毎日起きて『あ、今日は元気だな。今日は痛いところが何もないな』と思うと『Happy birthday to me』と歌うんです。そうすると小さいことは気にならなくなり、人にも優しくなれるんです」と語っていた。
また「美しいスタイルを保っていますが」という問いにアグネスは「体型はほぼ変わっていないです。50年前の服も着ることが出来ると思います」と語ると、会場からは大きなどよめきが沸いていた。
アグネス・チャン『ひなげしはなぜ枯れない』は、ワニブックスより8月20日発売。
