BTS・V、幼少期＆メンバーとのオフショット大量公開「成長が素晴らしい」「すでに完成してる」と反響
【モデルプレス＝2025/08/17】BTS（ビーティーエス）のV（ヴィ）が17日、自身のInstagramを更新。幼少期の写真やメンバーとのオフショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】BTS・V「面影がある」と話題の幼少期
「25 years later」とつづり、未公開の写真や動画を公開したV。あどけない姿の幼少期ショットやメンバーと海をバックに撮影した写真などを披露した。
この投稿にファンからは「眼福」「成長が素晴らしい」「感動」「面影がある」「すでに完成してる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】BTS・V「面影がある」と話題の幼少期
◆V、秘蔵ショット大量公開
「25 years later」とつづり、未公開の写真や動画を公開したV。あどけない姿の幼少期ショットやメンバーと海をバックに撮影した写真などを披露した。
この投稿にファンからは「眼福」「成長が素晴らしい」「感動」「面影がある」「すでに完成してる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】