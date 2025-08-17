「急性骨髄性白血病」になると血液検査のどの項目で異常が出る？医師が徹底解説！

急性骨髄性白血病とは何か知っていますか？本記事では急性骨髄性白血病の検査について解説していきます。

※この記事はMedical DOCにて『「急性骨髄性白血病の初期症状」はご存知ですか？検査・治療法も解説！【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

甲斐沼 孟（上場企業産業医）

大阪市立大学（現・大阪公立大学）医学部医学科卒業。大阪急性期・総合医療センター外科後期臨床研修医、大阪労災病院心臓血管外科後期臨床研修医、国立病院機構大阪医療センター心臓血管外科医員、大阪大学医学部附属病院心臓血管外科非常勤医師、大手前病院救急科医長。上場企業産業医。日本外科学会専門医、日本病院総合診療医学会認定医など。著書は「都市部二次救急1病院における高齢者救急医療の現状と今後の展望」「高齢化社会における大阪市中心部の二次救急１病院での救急医療の現状」「播種性血管内凝固症候群を合併した急性壊死性胆嚢炎に対してrTM投与および腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行し良好な経過を得た一例」など。

急性骨髄性白血病とは？

急性骨髄性白血病（AML）は、血液がんの一種で、骨髄内で異常な血液細胞（白血病細胞）が造られる病気です。この病気は、骨髄での正常な血液細胞の生成が妨げられることによって起こります。

急性骨髄性白血病では、骨髄球系幹細胞が正常に成熟しないで、骨髄芽球と呼ばれる未成熟な細胞になります。これらの骨髄芽球が異常な白血病細胞となり、正常な血液細胞の成長を妨げます。その結果、未成熟な白血病細胞が増殖し、骨髄および血液中で異常に増加します。

AMLの特徴は、この急速な白血病細胞の増加により、正常な血液細胞の生成が抑制されることにあります。抑制されることによって様々な症状が引き起こされ、感染症への抵抗力の低下、出血傾向、貧血などが生じる可能性があります。

急性骨髄性白血病の検査

急性骨髄性白血病の検査について解説します。

血液検査

急性骨髄性白血病（AML）の検査では、血小板と凝固因子は共同して止血に作用し、AMLではこれらの機能に異常が見られることがあるため

血液検査では、白血球、ヘモグロビン、血小板などの血球数が確認されます。

また、凝固検査では、血液が適切に凝固するかどうか確認します。

骨髄検査

急性骨髄性白血病（AML）の診断において、骨髄検査は重要な検査になります。骨髄検査は、骨髄内での異常な細胞の増殖を直接確認するために胸骨（胸部の中央にある骨）や腸骨（骨盤の一部）から行われます。

検査時には局所麻酔を用いて患者の痛みを少しでも抑え、特殊な針を用いて骨髄液を吸引し、骨髄内の細胞を採取します。

採取された骨髄液から、異常細胞の形態、性質、量を評価し、AMLの特定のサブタイプを識別します。

AMLの発症には遺伝子変異や染色体異常が関与していることが多く、これらの異常を調べるための検査も合わせて行われます。

急性骨髄性白血病についてよくある質問

ここまで急性骨髄性白血病を紹介しました。ここでは急性骨髄性白血病についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

急性骨髄性白血病は完治しますか？

甲斐沼 孟（医師）

急性骨髄性白血病（AML）の完治については、患者の年齢、全体的な健康状態、病気の特定の遺伝子型や分子的特徴、そして治療の応答性等によって異なります。

急性骨髄性白血病の完治は状況によって期待できますが、治療の成功率は多くの要因に依存し、治療には重篤な副作用のリスクが伴います。個々の患者の状況に応じた治療計画と綿密な医療ケアが必要です。医師や専門家の指導のもとで、個別の治療とその利点、リスクを検討することが重要です。

急性骨髄性白血病の生存率はどのくらいですか？

甲斐沼 孟（医師）

急性骨髄性白血病の長期生存率は約60-70%です。これは、全体的に見て、診断後5年以上生存する患者の割合を示します。ただし、この数値は平均的な統計であり、個々の患者の生存率は多くの要因によって大きく変動します。また、小児の急性骨髄性白血病の場合、全体の約60～70%が長期生存することが期待されます。小児の患者は成人よりも良好な予後を示すことが多いです。

しかし、約30～40%の患者は白血病が再発したり化学療法で5～10%の患者において合併症による死亡が起こる可能性があります。

編集部まとめ

ここまで急性骨髄性白血病の初期症状についてお伝えしてきました。急性骨髄性白血病の初期症状をまとめると以下の通りです。

⚫︎まとめ

・急性骨髄性白血病（AML）は、血液がんの一種で、骨髄内で異常な血液細胞（白血病細胞）が造られる病気

・急性骨髄性白血病の検査は血液検査や骨髄検査などがある

・急性骨髄性白血病の症状は、発熱や貧血、悪化すると呼吸困難が起こる、などである

急性骨髄性白血病と関連する病気

急性骨髄性白血病と関連する病気は1個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。

血液内科の病気

急性リンパ性白血病

急性骨髄性白血病と同じような症状をおこす病気もこれほどあります。なかなか自己判断は難しいので、症状が続く場合はぜひ一度医療機関を受診してください。

急性骨髄性白血病と関連する症状

急性骨髄性白血病と関連している、似ている症状は4個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。

関連する症状

発熱

貧血

脱力感

あざ

出血

これらの症状が当てはまる場合には、急性骨髄性白血病などの異常の有無を確認するべく、早めに医療機関を受診しましょう。

参考文献

急性骨髄性白血病|国立がん研究センター

小児がん治療|京都府立医科大学