◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日―ＤｅＮＡ（１７日・バンテリンＤ）

ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手（前３Ａタコマ）が移籍後初１軍登板し、５回５安打１失点、１四死球。勝利投手の権利を持って降板したが、１点リードで迎えた６回、２番手で登板した中川虎大が、上林に右翼席へ同点ソロを被弾。復帰後初勝利はならなかった。

２―０で迎えた２回に１点を献上。４回先頭、ボスラーに四球。続く板山に対しての４球目、１４４キロのスプリットがワンバウンド。捕手の戸柱も捕れず、ボールはバックネットへ。その間にボスラーは二塁に進んだ（記録は暴投）。無死二塁となったが、板山は空振り三振。続く駿太に内野安打を許し１死一、三塁のピンチを背負ったが、宇佐見を三ゴロ併殺に仕留めて無失点で切り抜けた。

前回登板の６日イースタン・巨人戦（横須賀）では４回途中３安打５失点。右打者の山瀬、亀田に死球を与えるなど計７四死球。懸念されていた制球面の不安が露呈し、「（制球面は）次回に向けてというよりずっと自分の課題」と反省。見込まれていた１軍即昇格は見送られたが、先発陣の大貫、バウアーらが離脱した影響で役割が回ってきた。前日１６日には「自分のやるべきことは変わらない。やるべきことに集中してやれればいいかなと思う」と意気込んでいた。

また“藤浪対策”としてこの日の中日スタメンには先発の松葉を含む１番から９番まで全員が左打者が並んだ。