◇女子プロゴルフツアー ＮＥＣ軽井沢７２ 最終日（１７日、長野・軽井沢７２Ｇ北Ｃ＝６６２５ヤード、パー７２）

首位で出た柏原明日架（富士通）がルーキーの寺岡沙弥香（フリー）に１打競り勝ち、２０１９年マスターズＧＣレディース以来６年ぶりとなる３勝目を挙げた。この日は４バーディー、ノーボギーの６８で回り、通算１４アンダーで真夏の軽井沢決戦を制した。

９、１０、１４番で２〜３メートルのパーパットをしぶとくねじ込み食らいつくと、１５、１６番で５メートルを沈めて連続バーディーを奪い、単独トップに立って振り切った。ウイニングパットを沈めると、静かに左手を挙げた。「３勝目までが長かった」と喜びをかみしめた。父・武道さんに贈る勝利でもあった。「父が来てくれて、初めて目の前で優勝を見せられた」と涙を流し、「それが優勝できた理由だと思う」と語った。

表彰式後の優勝会見では、２０２４年２月に結婚した一般男性と今年に入って離婚していたことを明かした。結婚後にゴルフとの向き合い方は変わったかという質問に対し「ええと…離婚したんですよね」と告白した。

結婚後に過去の不倫問題が報じられたこともあった。「たくさんの方に心配や迷惑をかけて。ゴルフを続けていってもいいのかなっていう風に思う時間もあった。応援してくれる、連絡をくれる所属の富士通さんに一日でもはやく恩返しがしたいと思って、今までずっと頑張ってきた。少しは恩返しができたんじゃないかなと思うし、自分自身でもいろいろと考えを改めるきっかけだったと思って、前を向くしかないと思って頑張ってきた。本当に私一人だけの優勝じゃないなと、今この年になって本当に心から思う」と口にした。

◆柏原 明日架（かしわばら・あすか）１９９６年１月３０日、宮崎市生まれ。２９歳。７歳でゴルフを始め、２０１０年に全国中学選手権で優勝、日本女子アマ２位。１２年に１６歳以下の男女混合ジュニア選手権で優勝。宮崎・日章学園高を卒業後、１４年７月にプロテストに合格。１９年ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンでツアー初優勝、同年のマスターズＧＣレディースで２勝目。趣味は写真。１７１センチ、６３キロ。