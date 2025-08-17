◇女子ゴルフツアー NEC軽井沢72 最終日（2025年8月17日 長野県 軽井沢72ゴルフ北C＝6625ヤード、パー72）

首位タイから出たルーキー寺岡沙弥香（22＝フリー）は5バーディー、2ボギーの69で回り、通算11アンダーで1打差の2位だった。ツアー初優勝は持ち越しとなった。

「ステップ（下部ツアー）と合わせて最終日最終組は3回目だけど、崩れずに伸ばせたのは初めて。それは良かった。でも、8―2で悔しい」。2位はツアー自己最高成績。それでも無念の思いがこみ上げた。

最終組で柏原と激闘を演じた。1番で3メートルにつけてバーディー発進し単独首位に浮上。2番パー5は第3打を30センチにつけて連続バーディーで快調に滑り出した。

4番でボギーを叩いたが、5番で3メートルのチャンスをものにしてバウンスバック。7番で短いパーパットを外しても気落ちすることなく10番、11番と2メートル前後のパットを決めて連続バーディーで挽回した。

しかし、その後はなかなかチャンスをつくれず、首位の座を明け渡した。1打ビハインドで迎えた最終18番、2・5メートルのバーディーパットが外れると天を仰いだ。

今大会はミスしても「アホなふりをして」気持ちを切り替える作戦で好プレーを続けてきた。しかしプレッシャーのかかる終盤は感情のコントロールがうまくできなくなった。

寺岡は「最後の方は考えすぎてショットが全然思った通りに打てなくてバーディーチャンスにつかなかった。もうちょっとアホになり切れたら」と振り返った。

大阪府生まれの寺岡は22年日本女子アマを制した逸材。3度目の挑戦だった昨年のプロテストでトップ合格を果たし、今季ツアーに本格参戦した。1メートル53と小柄ながらショット力に定評があり、パーオン率は72・2222％でランク6位につけている。

悔しい経験を経てまた1つ成長した。「こういうゴルフをしたら優勝できるんやなというのが分かった。前よりは（優勝に）近づいているのかな」と手応えを口にした。