第１０７回全国高校野球選手権大会の第１２日（１７日）の第２試合は横浜が津田学園を５―０で下し、１７年ぶりの夏ベスト８を決めた。

２年生右腕がこの日も快投を披露した。先発の織田翔希投手は力強い直球を武器に４回まで無安打投球。５回に初安打を浴びると、７回には３連打で一死満塁のピンチも背負ったが、遊ゴロで併殺打を打たせ無失点に抑えた。

試合前日の１６日には体調を崩し宿舎で安静を取った。それでも前々から先発が決まっており、織田自身が「監督、信じてください」と登板を志願。指揮官は「ここまで来たら選手を信じることしかできない」とマウンドを託した。

８回終了時には指揮官から「代わるか」と打診を受けたが、「投げたいです」と答え９回のマウンドにも立った。「完封というより、チームの勝利に貢献したいという気持ちが強かった。周りの選手を温存して自分は犠牲になっても本当に勝ちにこだわりたい」と気迫を見せた。

右腕は１０６球を投じて９回を投げ切り５安打完封。これで初戦の敦賀気比（福井）戦から２３回２／３イニング連続無失点だ。春夏連覇へ向けて背番号１０が頼もしさを示した。