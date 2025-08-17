7月に解散したお笑いコンビ「令和喜多みな実」河野良祐が17日、自身のX(旧ツイッター)を更新。「コウノ・オブ・ザ・イヤー」に改名することを発表した。

河野改めコウノは「私、河野良祐は「コウノ・オブ・ザ・イヤー」に改名させていただきます！！」と報告。

カンテレ「お笑いワイドショー マルコポロリ！」（日曜後1・59）の放送中に「メッセンジャー」あいはら雅一が名付けたもので「『マルコポロリ』で、メッセンジャーあいはらさんの案に東野さんがアレンジしてくださりこの名前になりました」とした。

そして「何かの「オブ・ザ・イヤー」になれるように日々精進致します！今後ともよろしくお願いします」と呼びかけた。

「令和喜多みな実」は2008年2月に「プリマ旦那」というコンビ名で結成。2010年の「ABCお笑いグランプリ」で決勝進出を果たすと、2013年「第48回上方漫才大賞」で新人賞を受賞。2017年には「NHK上方漫才コンテスト」で準優勝を果たした。2019年にコンビ名を「令和喜多みな実」へ改名。同年にMBS「オールザッツ漫才2019」で優勝した。