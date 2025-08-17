¡Ú¿·ÇÏ/Ãæµþ3R¡ÛÌðºî±¹¼Ë¤Î¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë»º¶ð¤¬¿·ÇÏV¡Ä¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¥¤¥ó¥é¥ô¤¬¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤ë
¡¡8·î17Æü¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿3R¡¦2ºÐ¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç1600m¡Ë¤Ï¡¢ºä°æÎÜÀ±µ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¥¤¥ó¥é¥ô¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦ÌðºîË§¿Í¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥Ï¥Êº¹¤Î2Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥á¥¤¥¯¥ï¥ó¥º¥Ç¥¤¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦µÜÃÏµ®Ì¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥¨¥¹¥Æ¥£¥ô¥¡¥ê¥¹¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦¹â¶¶¹¯Ç·¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:36.2¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤¿¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¥¤¥ó¥é¥ô¤¬¡¢ºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¤Î¼ê¹Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼V¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÌðºîË§¿Í±¹¼Ë¤ÏÆ±ÇÏ¤ÎÉã¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¤ò´ÉÍý¤·¤¿±¹¼Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»º¶ð¤¬Æ±¤¸±¹¼Ë¤«¤éÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æµó¤²¤¿½é¾¡Íø¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë±ï¿¼¤¤ÇòÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï2ÈÖ¼ê¤«¤é¤Î¶¥ÇÏ¤Ç¥´¡¼¥ëÀ£Á°¤ÇÆ¨¤²ÇÏ¤òÊá¤é¤¨¤ë¥Ï¥Êº¹¤Î¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£
¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¥¤¥ó¥é¥ô¡¡1Àï1¾¡
¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦ÌðºîË§¿Í¡Ë
Éã¡§¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë
Êì¡§¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¥¤¥ó¥¿¥¤¥à
ÊìÉã¡§Galileo
ÇÏ¼ç¡§DMM¥É¥ê¡¼¥à¥¯¥é¥Ö
À¸»º¼Ô¡§¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à