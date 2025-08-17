ドランクドラゴン鈴木拓、置き引き被害→室外機盗難未遂 「二日連続でこんなことある？」「ただお前の顔は覚えたから」と嘆き
お笑いコンビ・ドランクドラゴンの鈴木拓（49）が、17日までに自身のXを更新。2日連続で“災難”に見舞われたことを明かした。
【写真】「とほほ…顔」被害を嘆く鈴木拓
鈴木は「本当についてない」と切り出し、「今日クーラーの室外機を盗まれそうになった。未遂で終わった。近所の人が犯人に声かけ、犯人が猛ダッシュで逃げて行った」と報告。室外機は銅線を切られる被害に遭い、警察に被害届を提出したという。
さらに「昨日置き引きで二日連続でこんなことある？」と嘆き、続けて「今日の格好が近所の人に鑑識っぽいと言われた」とユーモアを交えて投稿した。
前日には「棚の上に自分の荷物を置いていたらサラリーマン風の男が取っていこうとした」と置き引き被害に遭遇。自身で取り返したものの証拠がなく、「捕まえることが出来なかった。ただお前の顔は覚えたから」と記していた。
