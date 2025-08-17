BLACKPINKのROSE（ロゼ）が、ガールズグループ個人ブランド力で1位になった。韓国の「ガールグループ個人ブランド力25年8月ブランドビッグデータ分析（7月17日〜8月17日）」が、同国企業評判研究所から17日発表され、ROSEブランドが1位で「記録する、祝う、立証する」部門でのポイントが高かった。

キーワード分析では「（先月発表した曲）JUMP、（ソロ曲）APT．、ビルボード」が高く分析された。

2位IVE（アイブ）WONYOUNG（ウォニョン）、3位BLACKPINK・JENNIE（ジェニー）、4位IVE・YUJIN（ユジン）、5位aespa（エスパ）WINTER（ウィンター）の順だった。

ほかは6位BLACKPINK・LISA（リサ）、7位Red Velvet（レッドベルベット）Joy（ジョイ）、8位IVE・LIZ（リズ）、9位BLACKPINK・JISOO（ジス）、10位IVE・REI（レイ）。

同調査は、ガールズグループ個人725人のブランドビッグデータ9991万7582件を抽出し、ガールズグループ個人ブランドに対する消費者の行動分析を持って作った。