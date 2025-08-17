主演・松本潤の日曜劇場『19番目のカルテ』の第4話（8月17日よる9時〜）のあらすじが公開されました。

『19番目のカルテ』は、医療における19番目の新領域である総合診療科を舞台にした新しいヒューマン医療エンターテインメント。

原作は富士屋カツヒトによる連載漫画『19番目のカルテ 徳重晃の問診』（ゼノンコミックス／コアミックス）。脚本は『コウノドリ』シリーズの坪田文が手掛ける。

松本潤演じる魚虎総合病院の総合診療医・徳重晃が、「問診」を通して病気を診るだけでなく、患者の心や生活背景などから「最善」を見つけ出し、生き方そのものにも手を差し伸べていく。

徳重を取り巻くキャストには、整形外科の新米医師・滝野みずきを小芝風花が演じるほか、冷静沈着なエリート外科医・東郷康二郎役に新田真剣佑。

新米内科医・鹿山慶太役には清水尋也、麻酔科医・大須哲雄役に岡崎体育。そして、心臓血管外科医・茶屋坂心役をファーストサマーウイカが演じる。

さらに、魚虎総合病院に総合診療科を新設した張本人でもある院長・北野栄吉役に生瀬勝久、科長も務めるベテランの小児科医・有松しおり役に木村佳乃、徳重の恩師・赤池登役に田中泯など、個性豊かな面々が集結している。



『19番目のカルテ 徳重晃の問診』（著：富士屋カツヒト、医療原案：川下剛史／コアミックス）

＊以下8月17日放送回のネタバレを含みます。

第5話あらすじ

心臓血管外科の茶屋坂心（ファーストサマーウイカ）は、卓越したオペ技術と華麗な経歴を持つ魚虎総合病院の看板医師。

しかし、その素顔はベールに包まれており、プライベートについては誰も何も知らないミステリアスな人物だ。

そんな彼女の最近の関心ごとは、病院内の雰囲気が以前と変わってきていること。

そして茶屋坂は、その「変化」の中心にいる徳重（松本潤）のとある過去を知ったことから、まるで獲物を狩るかのように興味と追求を徳重に向けていく──。

そんな中、茶屋坂の母・愛（朝加真由美）が、重篤な状態で魚虎総合病院に救急搬送される。それを機に茶屋坂の心身に異変が起きて……？