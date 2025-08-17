¡ÖÁé¤»¤¹¤®¤Æ¤Æ¿´ÇÛ¡×¿¼ÅÄ¶³»Òà¤Õ¤Ã¤¯¤é¥¤¥á¡¼¥¸°ìÊÑá¡ÖËË¤¬...¡×¡Ö¥ë¥Ñ¥ó¤ÎÌ¼¤Îº¢¤ÎÊý¤¬...¡×¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¡Ö¤¢¤ê¤Á¤ã¤ó¡×¸Æ¤ÓÀèÇÚ½÷Í¥¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤âÃíÌÜ
¶á±Æ¤Ë¿´ÇÛ¤ÊÀ¼¤È¿Íµ¤½÷Í¥Æ±»Î¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¤â
¡¡½÷Í¥¤Î¿¼ÅÄ¶³»Ò(42)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÀèÇÚ½÷Í¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÂç¹¥¤¤Ê¤¢¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿ ¤¤¤Ä¤â¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÅÙ¥Ñ¥ï¡¼¤òÄº¤±¤ëÍê¤â¤·¤¯Èþ¤·¤¤ÀèÇÚ¤Ç¤¹¡×¤È½÷Í¥¤Î´Ñ·î¤¢¤ê¤µ(48)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Â³¤±¤Æ¡Öº£¾¬¤â¿§¡¹¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä¤ªÏÃ¡Ê»Ç¤¨¤Æ¡Ëµ®½Å¤ÊÆü¤Ç¤·¤¿ »ä¤Ï¤¢¤ê¤Á¤ã¤ó¤ÎTOO SHY SHY BOY!¤¬ÀÄ½Õ¤Ç¤¹♡¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÍ¥¤·¤¤¤¢¤ê»Ð¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È´Ñ·î¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¡ÖTOO SHY SHY BOY!¡×(1992Ç¯)¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÁé¤»¤¹¤®¤Æ¤Æ¿´ÇÛ¡×¡Ö¤²¤Ã¤½¤ê¤·¤Æ¤ÆËË¤¬¥³¥±¤Æ¤ë¡×¡Ö¥ë¥Ñ¥ó¤ÎÌ¼¤Îº¢¤Î¶³»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬ÎÉ¤¤¤Ê¡×¡Ö¤ªåºÎï¤À¤±¤É¡¢ÀÎ¤Î¾¯¤·¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿¿¼¥¥ç¥ó¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿¼¥¥ç¥ó´é¤¬ºÙ¤¯¤Æ¡Ä¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¿¼ÅÄ¤Î¶á±Æ¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡ÖÈþ¿Í¤Ê¤Î¤ËÌ¤¤À¤Ë¤«¤ï¤¤¡¼¤¹¤®¤ë¤ªÆó¿Í¡×¡Ö¿§¡¹¤Ê»ö¤¬´ñÀ×¤Î2¿Í¡×¡Ö¿Í¤È¤âÈþ¤·¤µ¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È2¿Í¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£