¡Ö²¿¤«µÞ¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×à¹ë²Ú¤¦¤Ê½ÅáÃë°û¤ß´¥ÇÕ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î30ºÐ½÷Í¥¤ËÈ¿¶Á¡ÖºÇ¶¯¤ä¤ï¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ËÆÝ¤à¤Í¤§¡×
¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô
¡¡¤¦¤Ê½Å¤òºè¤Ë¹ëÀª¤ÊàÃë¤Î¤ß¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¤¿30ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²Æ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ÆÃÂç¤Î¥¦¥Ê¥®¤¬À¹¤é¤ì¤¿¹ë²Ú¤Ê¤¦¤Ê½Å¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃ«¤Þ¤ê¤¢¡£
¡¡¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÎÃ«¤¬¥³¥Ã¥×¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ò¤°¤Ó¤°¤Ó¤ò¤¢¤ª¤Ã¤Æ¹ë²÷¤Ë¡Ö¥×¥Ï¡¼¡×¡£¤Þ¤µ¤Ë²ÆÁ´³«¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£7·î28Æü¤ËÀáÌÜ¤Î30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¤·¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¡Á¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ËÆÝ¤à¤Í¤§¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡ª¡×¡Ö½ë¤µ¤ËÉé¤±¤º´¥ÇÕ¡×¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¤È¿§¤Ã¤Ý¤¤Î¾Êý»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¼¡¡¥¦¥Ê¥®¤È¥Ó¡¼¥ëºÇ¶¯¤ä¤ï¡×¡Ö²¿¤«µÞ¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã«¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤Î2016Ç¯¤«¤é¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ!¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç½ÐÀîÅ¯Ï¯¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥Èà½ÐÀî¥¬¡¼¥ë¥ºá¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£