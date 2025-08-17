はるな愛「私恋に落ちました」偶然出会った“恋の相手”を告白 2ショット添え「めちゃくちゃかっこいいイケメン!!!」
タレント・はるな愛（53）が17日、自身のインスタグラムを更新。「私恋に落ちました」と明かし、“恋の相手”との2ショットを公開した。
【写真】「私恋に落ちました」はるな愛、偶然出会った“恋の相手”と2ショット
「大好きな焼肉屋さんに友達と。すると隣の席にめちゃくちゃかっこいいイケメン!!!」とテンション高めにつづると、「お店の大将からご紹介いただき。なんと#中日ドラゴンズ の#上林誠知 さんだったんです!!」とプロ野球・中日ドラゴンズの上林誠知選手（30）との偶然の出会いを報告。
2ショットを披露し、「めちゃくちゃ好青年で素敵すぎる 美味しい焼肉が100倍美味しくなりました 応援にいきまーす!!!!!」「恋煩い。。。。」と上林選手へ思いを寄せる様子を見せた。
この投稿には「ばやしだー！」「お似合いです」「愛ちゃんイケメン好きだから」などのコメントが寄せられている。
【写真】「私恋に落ちました」はるな愛、偶然出会った“恋の相手”と2ショット
「大好きな焼肉屋さんに友達と。すると隣の席にめちゃくちゃかっこいいイケメン!!!」とテンション高めにつづると、「お店の大将からご紹介いただき。なんと#中日ドラゴンズ の#上林誠知 さんだったんです!!」とプロ野球・中日ドラゴンズの上林誠知選手（30）との偶然の出会いを報告。
2ショットを披露し、「めちゃくちゃ好青年で素敵すぎる 美味しい焼肉が100倍美味しくなりました 応援にいきまーす!!!!!」「恋煩い。。。。」と上林選手へ思いを寄せる様子を見せた。
この投稿には「ばやしだー！」「お似合いです」「愛ちゃんイケメン好きだから」などのコメントが寄せられている。