◇ナ・リーグ ドジャース6―0パドレス（2025年8月16日 ロサンゼルス）

ドジャースのウィル・スミス捕手（30）が16日（日本時間17日）、本拠での同率首位のパドレスとの首位攻防3連戦の第2戦に「3番・捕手」で先発出場。2回までに相手の盗塁を3度阻止するなど、相手の機動力を封じて強肩で勝利に貢献。チームはパドレスに2連勝で5日ぶりに単独首位に浮上した。

スミスは初回タティスに安打を許したが、次打者アラエスの打席で二盗を試みたタティスを刺した。なおも2死一、二塁の場面では重盗を試みた一塁走者のマチャドを二塁で刺し、初回から揺さぶりをかけてきた相手の作戦を封じた。

2回にもボガーツの二盗を阻止。スミスは3度も盗塁を刺して本塁打を打ったような気分かと問われると「いや、そういう感じではないね。私は守備に誇りを持っている。捕球、ブロッキング、送球、配球など全て。もちろん、そういうプレーが出るとチームの勝利に貢献できるのでうれしい」と話した。

デーブ・ロバーツ監督も「ウィル（スミス）が見せたプレーは大きかった。彼は野球全体で見ても最高の捕手だと思っているが、今夜は肩でそれを証明してくれた。相手は27アウトではなく24アウトしかなかったようなもの。初回にブレーク（スネル）の球数がかさみ始めていたところを盗塁阻止で助けてもらえたのは大きかったし、そのおかげでブレークもリズムに乗れた。走者を出しても止めることができたのは大きかった。彼はそこから落ち着き、6回まで投げてくれたのは本当に助かった」とスミスに感謝していた。