£Ä£å£Î£Á¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡¡¹ÓÌÚ²íÇî»á¤¬¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×ºå¿À»þÂå¤È¤Î°ã¤¤¤òÊ¬ÀÏ¡¡Åö»þ¤Ï¡ÖÈý´Ö¤Ë¥·¥ï¤ò´ó¤»¤Æ¡×£µ²ó£±¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ
¡¡¡ÖÃæÆü¡Ý£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£±£·Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡£Ã£ÓÊüÁ÷¡Ö£Ê¡¡£Ó£Ð£Ï£Ò£Ô£Ó£²¡×¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¹ÓÌÚ²íÇî»á¤¬¡¢£Ä£å£Î£Á¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¸Þ²ó¡¢²ÜÌ¾¤¬»àµå¤ò¼õ¤±¤Æ¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿ºÝ¡¢Ãæ·Ñ¥«¥á¥é¤Ï£Ä£å£Î£Á¥Ù¥ó¥Á¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤È¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ëÆ£Ï²¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¸«¤¿¹ÓÌÚ»á¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ËÉ½¾ð¤Ë½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤È»ØÅ¦¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤âÂÐÀï¤·¡¢ÃæÆü¤Î»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÆ£Ï²¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£ºå¿À»þÂå¤Ï¡ÖÈý´Ö¤Ë¥·¥ï´ó¤»¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤ÆÅê¤²¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡×¤È²ó¸Ü¤·¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡£´²ó¤Þ¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤Ã¤¿Æ£Ï²¡£À©µå¤¬Íð¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢»Í²ó£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï±§º´¸«¤ò»°¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤·¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤â»þÀÞ¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤¬¤«¤«¤ë¸Þ²ó¤âÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Á¡¢ÆüËÜµå³¦Éüµ¢¸å½éÀèÈ¯¤Ç£±£°£µ£¹Æü¤Ö¤ê¾¡Íø¤Î¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¹ßÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤ËÃæÀî¸×¤¬Æ±ÅÀ¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£Éü³è¤Î¾¡Íø¤Ï¼¡²ó¤Ø»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£