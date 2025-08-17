「アスリート・ナイト・ゲームズ・イン福井（9.98スタジアム）」の男子110mハードル決勝（16日）で、村竹ラシッド（23、JAL）が12秒92（+0.6）をマークし、日本新記録を樹立した。

【写真で見る】衝撃の日本新！村竹ラシッドがパリ五輪金上回る12秒92にスタジアム騒然

これまで自身と泉谷駿介（25、住友電工） が持っていた13秒04の日本記録を0秒12も上回る“特大”の日本新を叩き出し、スタジアムはこの日一番の歓声に沸いた。日本人初の12秒台となる12秒92は今季世界2位のタイムで、パリオリンピック™金の12秒99、世界陸上ブダペスト金の12秒96（ともにアメリカのG.ホロウェイ）を超える大記録だ。

大会後の会見で村竹は「今まで走った中で一番感覚も良くて、良い形でゴールできた」と手応え十分のレースとなったようで、「もう、一発で終わりたくないんで。この記録と同じ、さらに上を目指して、残りダイヤモンドリーグファイナル（8月28日、29日）と世界陸上（9月）をしっかり走っていきたい」と世界のトップを見据え、力強く意気込んだ。

改めて12秒92という記録については「予選が終わってちょっと休んでるときに、なんかコーチが“今日は12秒台が見たいな”みたいなことを言って。同じ順大の子たちともそういう話をしてて、ここ9.98スタジアムじゃないすか。“12.98に変えたいね”みたいな話をしてたら、それ以上の記録が出ちゃったんでっていうような感じでした（笑）。冗談なんで、このまま（9.98スタジアム）で大丈夫です（笑）」とコーチらとの会話以上の大記録に自身も驚いたようだ。

“12秒台ハードラー”の仲間入りとなった村竹は「それはもう誰にも負けない自信はありましたね。絶対自分が最初に（12秒台）出すんだっていうふうに思ってたので達成できてよかったです」と話し、「（以前は）本当にワールドクラスの選手しか出せない記録だと思っていましたし、もうそれこそ僕が高校生のときは13秒台出すのが精一杯で、もう12秒台は“なんすかそれ？”みたいな感じだったんで（笑）。今こうして自分が出せたっていうのはすごく感慨深いですし、多分これに続いて、どんどん他の人たちも記録出てくると思うので、自分も他の人も含めて今後すごく楽しみですね」と日本ハードル界のレベルアップに胸を躍らせた。

東京世界陸上まで1か月を切る中、村竹と同じく順天堂大出身で、男子3000m障害の三浦龍司（23、SUBARU）は、7月12日のダイヤモンドリーグ・モナコで、自身の持つ日本記録を6秒以上更新する8分03秒43の日本新をマーク。パリ五輪金のタイムよりも約3秒早い“特大”の日本新で衝撃を与えた。三浦、村竹ともに“日本新コンビ”が力を出し切れば、大舞台で表彰台を狙える可能性も十分にある。