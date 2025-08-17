木村拓哉（52）が17日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。人生初の家系ラーメンを食べる様子を公開した。

木村は、神奈川県厚木市の「厚木家」を訪問。店主の吉村政紀さんは、通常は「YouTubeとかは全部断っているんですよ」と説明した上で「自分が木村さんが好きなんで」と、ファンであることから特別に取材OKとしたことが明かされた。

木村は、初めての家系ラーメンのため、「シンプル」なメニューを勧められた木村は、のりのトッピングやライスをオーダー。吉村さんは、自身の両親が始めた「吉村家」が「家系ラーメン」の原点であることなどを紹介した。

その後、吉村さん自らが腕をふるい、金が練り込まれている特別な器に盛られた、チャーシュー、のりがたっぷり乗ったラーメンが到着。木村は「どういきゃいいんだ…みなさんスープとか言うけどさ」とつぶやきながら、まずスープをひとすすり。麺も食べると、少し笑いながら3回ほどうなずき、「これ食べて大きくなったんだ、いいなぁ」とさらに一口。「うまっ」と漏らすと、さらに「うまっ。なんだこれ」と繰り返した。

さらに木村は「ちょっとごめん」と、欲望に忠実に、スープの染みたのりをライスに。すかさず吉村さんは「あ、もう、食べ方知ってますね。のり巻きも知っているし、言うことないですよ」と感服した。

木村はさらに、おろしにんにく、麺、チャーシュー、ライスをのりに巻いて「これヤバイんじゃないですか」と言いながらパクリ。「大正解！」とうなった。 その後も木村は、卓上のさまざまな調味料で“味変”も楽しみつつ食べ続け、どんぶりが空に。吉村さんは「本当に全部食べるんですね。すごいね。感激ですよ」と驚いた様子を見せた。見事完食すると、木村は「恥ずかしいけど、照れちゃうけど、そういう風に言ってくださる人のところで、こういうおいしいものをいただけると、メチャクチャうれしいです」と感謝した。

木村は食後あらためて家系ラーメンについてコメント。「プライベートで行ったことがないので、うわあ、すげえ並んでいるなって思いながら、その前を通ったりはさせてもらっているけど、自分でその列に加わるとかいうのは…こうやってお店にお邪魔して、メッチャうまい！」と感激した。吉村さんに「食べ方が上級者でした」とほめられると、木村は卓上の調味料を示しながら「ここに自分で好きにしていい、という自由が与えられる、その自由に身を任せてたら、『食べたことあるの？ うちの常連がやる食い方だよ』になってました」と笑った。

吉村さんから「尾花さんも認めてくれますか？」と、木村の出演作「グランメゾン東京」のシェフ役、尾花夏樹の名を出されると、木村は「あいつ、間違いなく、上を向くと思いますよ」と、尾花がおいしいと感じた時の“サイン”を口にして、味に太鼓判。木村は、完成したばかりという「グランメゾン・パリ」のDVDにサインを入れて吉村さんにプレゼントし、記念撮影では、劇中で尾花が3本指を立てる“三つ星”ポーズを再現して、感謝を示した。

動画は公開から16時間で100万回に達する勢い。2000を超えるコメントが付く反響となっている。