【3選】200万円以下から買える「コンパクトカー」何がある？ SUVだって安く乗れる！

200万円以下から買えるコンパクトカー3選！SUVだって安く乗れる！

近年、老若男女問わず人気のコンパクトカー。

明確な定義はありませんが、一般的には全長4000mm-4200mm程度の「5ナンバー（小型乗用車）」がコンパクトカーと呼ばれています。

コンパクトカーは、各メーカーからさまざまな種類が展開されていますが、グレードによっては200万円以下で購入できる車種が複数あります。

本記事では、200万円以下から買えるおすすめコンパクトカーを筆者が厳選して3車種紹介しますので、予算200万円以下でコンパクトカーの購入を検討している人は参考にしてください。

豊富なグレードを備えるホンダ「フィット」 中には200万円以下の仕様も！（画像はベーシック）

●ホンダ「フィット」（1,776,500円〜）

フィットは、ホンダの人気コンパクトカーです。

一般社団法人 日本自動車販売協会連合会が公表している、2025年1月〜6月の「乗用車ブランド通称名別順位」では、新車販売台数24,712台で全乗用車のなかで19位となっています。

フィットは複数のグレードが展開されており、ベーシックのFFと4WDであれば200万円以下で購入可能です。

・ベーシック（FF）：1,776,500円

・ベーシック（4WD）：1,985,500円

ベーシックはフィットのなかでは下位グレードですが、「Honda SENSING」が標準搭載されているため、安全性能が優れています。

外装や内装はシンプルですが、価格を抑えてコンパクトカーに乗りたい人におすすめです。

●スズキ「スイフト」（1,727,000円〜）

スイフトは、RJCカーオブザイヤーを受賞しているスズキの人気コンパクトカーです。

一般社団法人 日本自動車販売協会連合会が公表している、2025年1月〜6月の「乗用車ブランド通称名別順位」では、新車販売台数13,728台で全乗用車のなかで26位となっています。

以下のように、スイフトはハイブリッドモデルも200万円以下で購入できるのが魅力です。

・XG（2WD）：1,727,000円

・XG（4WD）：1,892,000円

・HYBRID MX（2WD）：1,922,800円

ハイブリッドモデルのHYBRID MXは、24.5km／L（WLTCモード）で燃費性能が優れているため、家計に優しいのも嬉しいポイント。

スタイリッシュなデザインで小回りが利くため、日常使いに適しています。

●トヨタ「ヤリス」（1,657,700円〜）

ヤリスは、トヨタの人気コンパクトカーだった「ヴィッツ」の後継として2020年に発売された車種です。

一般社団法人 日本自動車販売協会連合会が公表している、2025年1月〜6月の「乗用車ブランド通称名別順位」では、新車販売台数86,942台で全乗用車のなかで1位となっています。

以下のように、ヤリスはXもしくはGグレードであれば200万円以下で購入可能です。

・X（1.0L・2WD）：1,657,700円

・X（1.5L・2WD・6MT）：1,699,500円

・X（1.5L・2WD）：1,811,700円

・G（1.0L・2WD）：1,820,500円

・G（1.5L・2WD・6MT）：1,898,600円

・G（1.5L・2WD）：1,974,500円

ハイブリッドモデルを新車で購入するとなると最低でも220万円かかりますが、ガソリン車であれば160万円台から購入できるのが魅力。

デザインがアクティブな印象で、洗練されたフロントグリルが躍動感を感じさせます。

Xは基本的な装備のみのシンプルなモデルですが、Gは価格と装備のバランスが良いためコスパ重視の人におすすめです。

少し予算をオーバーしても問題ない人は、Xグレードのハイブリッドモデル（220万円）を検討してみるといいでしょう。

【番外編】200万円以下から買えるおすすめコンパクトSUV

ここからは、番外編として200万円以下で購入できる、おすすめコンパクトSUVを紹介します。

近年、SUVは非常に人気があります。しかし、「価格が高い」「大きくて運転するのが不安」といった声から、購入を断念する人も少なくありません。

そんななかで登場したのが、コンパクトSUVです。

SUVながら5ナンバーで、デザインもかっこいいため、多くのユーザーが関心を寄せています。

●ダイハツ ロッキー／トヨタ ライズ／スバル レックス

コンパクトSUVの人気車種である、ダイハツ「ロッキー」とトヨタ「ライズ」が2019年11月に発売されて以降、5ナンバーのSUVとして人気を集めてきました。

その後、2022年11月にスバル「レックス」が登場します。

実は、これらの3車種は、ダイハツ「ロッキー」のOEM車両です。

そのため、基本的なベースは同じです。しかし、外装や内装はメーカーごとに多少異なる部分があります。

いずれもグレードによっては200万円以下で購入できます。

【ダイハツ ロッキー】

・L（1.2L・2WD）：1,761,100円〜

・X（1.2L・2WD）：1,910,700円〜

【トヨタ ライズ】

・X（1.2L・2WD）：1,800,700円

・G（1.2L・2WD）：1,958,000円

【スバル レックス】

・G（1.2L・2WD）：1,910,700円