製氷皿の意外な使い方！コロコロひんやり「スイーツ」レシピ

製氷皿で作れる、ひとくちサイズのスイーツのレシピを5つご紹介します。ひんやりひとくちスイーツは暑い夏にぴったりです。

▼ ひとくちサイズのフローズンヨーグルト

ヨーグルトとお好きな果物があれば作れるフローズンヨーグルトは、夏のおやつにぴったり。ひとくちサイズなので食べやすく、子どもの外遊び後のクールダウンにぴったりです。



▼ しろくま風アイスをお家で

鹿児島名物のしろくま風アイスをお家で手軽に作ることができるんです。製氷皿に牛乳と練乳、甘納豆などを入れて凍らせるだけ。甘納豆とミルクの風味に癒やされてみませんか？



▼ カルピスでさわやか美味アイスに

カルピスで作るアイスはさわやかな酸味と甘味がおいしいですよ。みかん缶やもも缶などの果物缶を合わせることで、果物の甘みも楽しむことができます。



▼ 見た目もきれいなフルーツゼリー

カットしたキウイやグレープフルーツがゴロゴロ入ったフルーツゼリーは見た目がとってもきれいですね！他のフルーツで作ってもおいしそうです。



▼ 和風おやつもおすすめ「水まんじゅう」

8月は親戚の集まりなどさまざまな年代の方が集まることも。そんなときは和風おやつもおすすめです。製氷皿を使えばひとくちサイズのかわいい水まんじゅうが手軽に作れます。







さまざまな味のアイスや水まんじゅうをご紹介しました。どのスイーツも材料が少なめで手軽に作ることができますよ。ぜひ、この夏は製氷皿でスイーツを作ってみてください。