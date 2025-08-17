料理家・和田明日香、美スタイル輝く水着姿「スタイル抜群」「ヘルシーでかっこいい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/17】料理家の和田明日香が17日までに、自身のInstagramを更新。水着姿を披露した。
【写真】“上野樹里の義妹”料理家、抜群スタイル際立つ水着ショット
和田は「夏が栄養源」とつづり、青い海と空が広がる美しいビーチでの水着姿を披露。美しいスタイルが際立っている。
この投稿に、ネット上では「スタイル抜群で美しい」「夏が似合う」「美脚」「ヘルシーでかっこいい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
明日香は、料理愛好家・平野レミの次男である率さんと2010年に結婚。食育インストラクターの資格を持ち、テレビや雑誌などのメディア出演など料理家として活躍している。率さんの兄はTRICERATOPSのボーカル・和田唱で、その妻である女優の上野樹里は明日香にとって義理の姉にあたる。（modelpress編集部）
