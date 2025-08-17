「ALS（筋萎縮性側索硬化症）」の兆候となる症状はご存知ですか？【医師監修】

「筋萎縮性側索硬化症（きんいしゅくせいそくさくこうかしょう）」はALS（amyotrophic lateral sclerosis）とも呼ばれます。

国の指定難病で、発症の原因は不明です。人工呼吸器を使わない場合、発症から2～5年で死に至ります。

とても進行の早い病気ながら診断されるまで1年以上かかる場合がほとんどで、早期発見が難しいのが現状です。

筋萎縮性側索硬化症を疑ったほうがいい初期症状や兆候などを詳しくみていきましょう。

監修医師：

武井 智昭（高座渋谷つばさクリニック）

筋萎縮性側索硬化症とは？

【経歴】平成14年慶應義塾大学医学部を卒業。同年4月より慶應義塾大学病院 にて小児科研修。平成16年に立川共済病院、平成17年平塚共済病院（小児科医長）で勤務のかたわら、平成22年北里大学北里研究所病原微生物分子疫学教室にて研究員を兼任。新生児医療・救急医療・障害者医療などの研鑽を積む。平成24年から横浜市内のクリニックの副院長として日々臨床にあたり、内科領域の診療・訪問診療を行う。平成29年2月より横浜市社会事業協会が開設する「なごみクリニック」の院長に就任。令和2年4月より「高座渋谷つばさクリニック」の院長に就任。日本小児科学会専門医・指導医、日本小児感染症学会認定インフェクションコントロールドクター（ICD）、臨床研修指導医（日本小児科学会）、抗菌化学療法認定医医師＋（いしぷらす）所属

筋萎縮性側索硬化症とはどんな病気？

体を動かすために必要な筋肉が徐々に衰えることで力が弱くなり、思うように体を動かせなくなる病気です。

筋力の低下が主な症状ですが、筋肉の病気ではありません。筋肉を動かすための指令を出す脳と脊髄の神経「運動ニューロン」がダメージを受けることで発症します。

脳からの指令が筋肉に伝わらないために手足・喉・舌の筋肉・呼吸筋が徐々にやせ衰えていきます。

筋萎縮性側索硬化症を発症する原因はありますか？

発症の原因は不明です。まだ詳しく解明されていませんが、以下のようにさまざまな学説が唱えられています。

神経の老化

興奮性アミノ酸の代謝異常

酸化ストレス

タンパク質の分解障害

ミトコンドリアの機能異常

両親・おじ・おば・祖父母など血がつながった親族に筋萎縮性側索硬化症の患者がいる場合は「家族性ALS」を発症する可能性があり、患者のうち約5％が家族性ALSといわれています。

家族性ALSの場合は20以上の原因遺伝子の変化が見つかっていて、日本人の場合は「スーパーオキシド・ジスムターゼ（SOD1）」に原因がある割合が高いです。欧米では別の遺伝子に原因がある例が多く、人種や国によって多少の違いがあります。

筋萎縮性側索硬化症を発症する際の症状や兆候を教えてください。

初期症状は、左右の上肢あるいは下肢の先端部分の筋力低下・筋の萎縮から始まり、進行してくると以下の症状になります。

発音がしにくい、声を出しにくい

食物を飲み込みにくい、舌が萎縮する

階段の上り下りがしにくい、椅子から立ち上がりにくい

こうしたことで、入浴や洗髪、更衣などに支障がでてきます。どこから症状が始まったとしてもやがて呼吸器の筋肉を含めて全身に広がり、体全体を動かすことが難しくなります。その他、病気が進行するとさまざまな症状が現れます。

筋萎縮性側索硬化症の患者さんはどのくらいいるのでしょうか？

日本ではおよそ1万人の患者がいるとされ、男女比では1.2～1.3：1とやや男性が多い傾向にあります。年代では中年以降に発症することが多く、とくに60～70歳代に多いのが特徴です。

しかし、若いからといっても油断はできません。まれに若い世代での発症例もあるため、兆候がある場合は受診することをおすすめします。

筋萎縮性側索硬化症はどのくらいの早さで進行しますか？

一般的に進行が早い病気です。筋肉がやせることで体をうまく動かせなくなるため、呼吸筋が弱くなると呼吸困難になり、人工呼吸器が必要になります。個人差もありますが、人工呼吸器を使用しない場合は発症から2～5年で死に至るといわれています。

また、以下のような症状がある患者は病気の進行が早い傾向にあるため、兆候がある場合は早めに受診しましょう。

高齢での発症

話しにくい・飲み込みにくい症状

呼吸筋からの発症

大幅な体重の減少が早期に起こる

早期に首の筋力が弱る

編集部まとめ



筋萎縮性側索硬化症は原因不明の難病で、今のところ治療法がありません。発症すると2年～5年で死に至ることが多く、とても進行が早い病気です。

症状や進行速度は個人差が大きいですが、最終的には全身に広がり体を動かせなくなります。

根本的な治療方法はありませんが、早期に発見して投薬治療を開始することで病気の進行を遅らせることができます。

体が動かしにくかったりろれつが回らなかったりなど、筋萎縮性側索硬化症を疑う症状がある場合は早めに受診しましょう。

