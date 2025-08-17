FIBA3x3ユース・ネーションズリーグ2025アジアSTOP5…女子日本代表が3度目の優勝

8月16日、『FIBA 3x3ネーションズリーグ2025アジア』はSTOP5を迎え、3x3女子U23日本代表が今大会3度目のチャンピオンに輝いた。

メンバーは田中平和（トヨタ自動車アンテロープス）、花島百香（ENEOSサンフラワーズ）、伊波美空（トヨタ紡織サンシャインラビッツ）、西ファトゥマ七南（早稲田大学）が出場した。

プールBに入った女子日本代表は初戦でマレーシアに22－9で勝利、続く中国戦も21－12の2試合連続でノックアウト勝利した。決勝ではイランと対戦。序盤に田中と伊波がスコアしリードを奪うとそのままリードを広げ、残り時間0分39秒には西が2ポイントシュートを成功させるなど、19－10でイランに勝利。今大会3度目の優勝を果たした。

一方で、3x3男子U23日本代表も決勝まで進み中国と対戦したが、オーバータイムの末19－21で惜敗した。

STOP6は8月17日に行われ、女子日本代表はプールAで中国、イランと対戦する。男子日本代表はプールAでモンゴル、カザフスタンと対戦する。

【動画】3x3ユース・ネーションズリーグ2025アジアSTOP5