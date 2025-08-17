´¢Ã«¤Ë³°¹ñÀÒÁª¼ê4Ì¾¤¬°ìµó²ÃÆþ¡ª Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥Ì¥Ã¥È¥µ¥é¤ÏÁª¼ê·ó¥³ー¥Á¤Ë
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«¤Ï12Æü¡¢¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«¥Ã¥Æ¥£ー¥Î¡Ê29¡Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤Î¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥¯¥º¥Í¥Ä¥©¥ï¡Ê25¡Ë¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤Î¥Þ¥êー¡¦¥·¥§¥ë¥Ä¥§¥ë¡Ê28¡Ë¡¢¥»¥Ã¥¿ー¤Î¥Ì¥Ã¥È¥µ¥é¡¦¥È¥à¥³¥à¡Ê40¡Ë¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Î¥«¥Ã¥Æ¥£ー¥Î¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ä¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ê¤É¤Î³Æ¹ñ¤Î¥êー¥°¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢2022-23¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ï¥È¥è¥¿¼ÖÂÎ¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º¡Ê¸½¡¦¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«¡Ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎLOVB¤Î¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2¥·ー¥º¥ó¤Ö¤ê¤Î´¢Ã«¤Ø¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢½Ð¿È¤Î¥¯¥º¥Í¥Ä¥©¥ï¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤È³Æ¹ñ¤Î¥êー¥°¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÆüËÜ¥êー¥°Ä©Àï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥·¥§¥ë¥Ä¥§¥ë¤Ï¥É¥¤¥Ä½Ð¿È¤ÇÊì¹ñ¤Î¥É¥¤¥Ä¥êー¥°¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ä¥Ýー¥é¥ó¥É¤Ç¤â¥×¥ìー¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤Ï¥»¥ê¥¨A¤Î¥íー¥Þ¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¥à¥³¥à¤Ï¥¿¥¤½Ð¿È¤Ç¡¢¥¿¥¤ÂåÉ½¤Î»ÊÎáÅã¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É³Æ¹ñ¥êー¥°¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢¥¿¥¤¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Õー¥É¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¤Ç¥Ù¥¹¥È¥»¥Ã¥¿ー¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿º£¥·ー¥º¥ó¡¢¥È¥à¥³¥à¤ÏÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥³ー¥Á¤â·óÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿4Ì¾¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«¥Ã¥Æ¥£ー¥Î
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¥«¥Ã¥Æ¥£ー¥Î¤Ç¤¹¡ªºÆ¤Ó¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¯¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£2022-23¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE¤Ï»î¹ç¿ô¤¬Â¿¤¯¥¿¥Õ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«¤È»ä¤Î±þ±ç¤Î¤¿¤á¤Ë²ñ¾ì¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¢£¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥¯¥º¥Í¥Ä¥©¥ï
¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥¯¥º¥Í¥Ä¥©¥ï¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤¬¤Ç¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥êー¥°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤È¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Áー¥à¤ÎÀ®¸ù¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¾ï¤Ë¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤áÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤äÅÁÅý¤¬¤É¤ì¤Û¤É¶½Ì£¿¼¤¯Èþ¤·¤¤¤«¤Ê¤É¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«¤Ø¤Î²ÃÆþ¤Ï´¶³´¿¼¤¯¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸³«¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤¹¤°¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×
¢£¥Þ¥êー¡¦¥·¥§¥ë¥Ä¥§¥ë
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¥Þ¥êー¡¦¥·¥§¥ë¥Ä¥§¥ë¤Ç¤¹¡ªº£²ó¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥êー¥°¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®²Ì¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·ー¥º¥ó¡¢¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡Ö»ä¤Ï²áµî2²ó¡¢ÆüËÜ¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ËÂçÊÑ»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2016Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥¤¥Ä¤Î¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à¤È¶¦¤ËÍèÆü¤·¡¢¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«¤ÈÎý½¬»î¹ç¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹¹¤ËÂ¿¤¯¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¢£¥Ì¥Ã¥È¥µ¥é¡¦¥È¥à¥³¥à
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¥¿¥¤½Ð¿È¤Î¥Ì¥Ã¥È¥µ¥é¡¦¥È¥à¥³¥à¤Ç¤¹¡£º£¥·ー¥º¥ó¡¢¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¥»¥Ã¥¿ー¥³ー¥Á¤È¤¤¤¦½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Áー¥à¤ËÁá¤¯´·¤ì¡¢¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×