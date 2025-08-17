人気レースクイーンの央川かこ（31）が16日、自身のインスタグラムを更新。カラフルな夏コスチューム姿を披露した。

「明日はraffinee Lady SUMMER撮影会 ご参加くださる皆さんお会いできるのを楽しみにしています 当日受付も可能ですのでまだ悩んでる方もぜひ」とつづり、健康食品会社「オリエンタルバイオ」のレースクイーンユニット「raffinee Lady」のカラフルな夏コスチューム姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「最高に可愛い」「素晴らしい」「美しい。の一言につきます」「いいね 素敵！！」「コスお似合いで美人で美脚で可愛い」「スレンダーでスタイル抜群、レースクイーン姿でポージングするカコちゃんは、サーキットに咲く大輪の華」などの声が寄せられている。

央川は、2024年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2024」を受賞。神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、スリーサイズはB85・W58・H88。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。