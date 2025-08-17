◇セ・リーグ 巨人―阪神（2025年8月17日 東京D）

巨人の赤星優志投手（26）が17日、阪神戦（東京D）に今季20度目の先発登板。0―0の4回に3点を失い、4回76球3失点（自責1）で降板した。

3回まではストライクゾーンを広く使い力投も、0―0で迎えた4回に3安打を許し、守備のミスも重なり3点を失った。

4回先頭の中野を右飛に打ち取った後、森下に四球、4番・佐藤輝を2打席連続三振に斬り2死一塁で迎えた大山に右前打を打たれ2死一、三塁とピンチを迎えた。6番・高寺に5球目のフォークをうまく右前にはじき返され三走・森下に先制のホームインを許す。さらに右翼手・丸が打球を後逸する間に一走・大山にも生還された。その間に打者走者の高寺は三塁へ。続く坂本にも右前適時打を許し、この回3点を失った。

3点を追う4回の攻撃で1死一、二塁の好機で打席が回って来た赤星だったが、ここで阿部監督は代打・ヘルナンデスを選択。赤星は4回で降板となった。

6月29日のDeNA戦でキャリアハイとなる6勝目。だが、この日も7勝目をつかむことはできず、これで6戦勝ちなしとなった。

▼赤星 最少失点で抑えたかったです。チームに申し訳ないです。