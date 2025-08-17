“父親役”本郷奏多、9歳子役と仲良し2ショット「顔がそっくり過ぎる」「本当の親子みたい」
俳優の本郷奏多（34）が、16日更新されたフジテレビ系火9ドラマ『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』（毎週火曜 後9：00）の公式インスタグラムに登場。本郷演じる水上涼介が父親役を務めた大毅（木村優来／9）との2ショットをアップした。
【写真】「顔がそっくり過ぎる」9歳子役と仲良し2ショットを公開した本郷奏多
同作は、日本ではまだ制度としての確立も曖昧な“おとり捜査”に真正面から挑む、警視庁内の異端チーム・通称“スティンガース”の活躍を描く、完全オリジナルの“爽快コンゲーム（だまし合い）エンターテインメント。
12日に放送された第4話では、身代金目的誘拐事件が発生。化粧品会社社長・沢村広海の長女・佳恋が何者かに誘拐され、自宅に身代金8000万円を要求する電話があった。犯人は身代金の受け渡しに息子の大毅を指名してきたが、警察としては子ども１人で行かせるわけにはいかない。そこで父親役を水上が務めることになった。
インスタグラムは「父親役を務めた水上(#本郷奏多)と大毅くん(#木村優来)の2shot」「休憩中も一緒に遊んだり、とても仲良くなっている様子でした」とつづり、木村の肩に手を回し、ピースサインを決めた写真をアップした。
この投稿に「顔がそっくり過ぎる」「2人ともカワイイー」「2人とも似てて本当の親子みたい」「ついこの間まで学生役をしていた記憶が残る本郷奏多さん、父親役もハマる貫禄出てますね」といったコメントが寄せられた。
【写真】「顔がそっくり過ぎる」9歳子役と仲良し2ショットを公開した本郷奏多
同作は、日本ではまだ制度としての確立も曖昧な“おとり捜査”に真正面から挑む、警視庁内の異端チーム・通称“スティンガース”の活躍を描く、完全オリジナルの“爽快コンゲーム（だまし合い）エンターテインメント。
インスタグラムは「父親役を務めた水上(#本郷奏多)と大毅くん(#木村優来)の2shot」「休憩中も一緒に遊んだり、とても仲良くなっている様子でした」とつづり、木村の肩に手を回し、ピースサインを決めた写真をアップした。
この投稿に「顔がそっくり過ぎる」「2人ともカワイイー」「2人とも似てて本当の親子みたい」「ついこの間まで学生役をしていた記憶が残る本郷奏多さん、父親役もハマる貫禄出てますね」といったコメントが寄せられた。