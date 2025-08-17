【AMERICAN HOLIC】がオシャレ！ 40代ママ店員さんはこう着る♡「パンツコーデ」

なんだかいつもパンツコーデがワンパターンになりがち……そんな大人女性は、オシャレなスタッフさんの着こなしをお手本にしてみて。今回、編集部が注目したのは【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】の40代ママ店員、@mi_ku_902.ahさん。カジュアルさと女性らしさを両立したスタイルは、真似するだけで周りと差がつくはず。

スカーフのプラスワンでハイセンスな着こなしに

【AMERICAN HOLIC】「ラメプリーツパンツ」\1,494（税込・セール価格）

夏ムードを盛り上げるキラキラとしたラメ入りのプリーツパンツ。細プリーツによる美しいシルエットは、大人コーデの格上げに一役買ってくれるはず。端正な黒のTシャツでコーデを引き締めつつ、スカーフの腰巻きでトレンド感もアップ。印象的で華やかな柄スカーフが、リュクスなムードをまとったワンランク上の着こなしに導きます。

デニムコーデに女性らしいエッセンスをプラス

【AMERICAN HOLIC】「ウエストタックデニムパンツ」\2,792（税込・セール価格）

今シーズン人気を集めているワイドシルエットのジーンズ。いつものデニムコーデがマンネリ気味なら、シャーリングをきかせたTシャツで程よい甘さをプラスしてみて。フェミニンなシルエットながら、カジュアルなロゴデザインでミドル世代も取り入れやすいはず。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mi_ku_902.ah様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M